07 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları İstanbul'da suya zam! İBB suya yüzde 15,62 oranında zam yapıldı

İstanbul'da suya zam! İBB suya yüzde 15,62 oranında zam yapıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.09.2021 18:25
Güncelleme:07.09.2021 18:25
İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda yüzde 15,62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi. İstabul Büyükşehir Belediyesinin 7. zam teklifinin görüşüldüğü kurulda bu kez zam kararı çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) zam gündemiyle toplanan 2. Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurulda, su zammı görüşülüp karara bağlandı.

İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda suya yüzde 15,62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da suya zam!
İstanbul'da suya zam!
Magandaların darbettiği anları anlattı
Magandaların darbettiği anları anlattı
Türkiye Müge Anlı’da onları konuşuyordu! Palu ailesi davasında flaş karar
Türkiye Müge Anlı'da onları konuşuyordu! Palu ailesi davasında flaş karar
Arşivlerdeki eski Türkiye! Bitmeyen kuyruklar...
Arşivlerdeki eski Türkiye! Bitmeyen kuyruklar...
DEAŞ’ın çimentoları Lafarge’den!
DEAŞ’ın çimentoları Lafarge’den!
DEAŞ’ın arkasından Fransız gizli servisi çıktı!
DEAŞ'ın arkasından Fransız gizli servisi çıktı!
El Bab’da üs bölgesine alçak saldırı! 1 şehit 4 yaralı
El Bab'da üs bölgesine alçak saldırı! 1 şehit 4 yaralı
İBB su zammında neden ısrarlı?
İBB su zammında neden ısrarlı?
Orta Afrika’dan önemli konuk
Orta Afrika’dan önemli konuk
Antalya’da 4,5’lik deprem
Antalya'da 4,5'lik deprem
SAT’larından nefes kesen tatbikat!
SAT'larından nefes kesen tatbikat!
Ulaştırma Bakanlığı’nın metro projeleri
Ulaştırma Bakanlığı'nın metro projeleri
Daha Fazla Video Göster