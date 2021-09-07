İstanbul'da suya zam! İBB suya yüzde 15,62 oranında zam yapıldı

İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda yüzde 15,62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi. İstabul Büyükşehir Belediyesinin 7. zam teklifinin görüşüldüğü kurulda bu kez zam kararı çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) zam gündemiyle toplanan 2. Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı.

Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kurulda, su zammı görüşülüp karara bağlandı.

İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nda suya yüzde 15,62 zam teklifi oy birliği ile kabul edildi