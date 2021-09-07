Başkan Erdoğan ve Kongolu mevkidaşı Tshisekedi'den ortak açıklamalar
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde temaslarda bulundu. Başkan Erdoğan ve Kongolu mevkidaşı Felix Tshisekedi görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, Kongo ile ticaret hacminin 250 milyon dolara yükseltilmesi için karşılıklı anlaşma yapıldığını bildirdi. Başkan Erdoğan, Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili de açıklamada bulundu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
"Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarının FETÖ ile mücadelemize güçlü desteklerini sürdürmelerini bekliyoruz. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Afrika kıtasının istikrar ve kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. Türkiye olarak kıtanın sorunlarına en kalıcı çözümlerin yine Afrika halkı tarafından bulunacağına inanıyoruz. Afrika ile ilişkilerimizin özü samimiyettir, kardeşliktir, dayanışmadır. Kıta ülkeleri ile kazan-kazan ve eşit ortaklık temelinde iş birliğimizi artırmayı hedefleyeceğiz. Yürüttüğümüz açılım ve ortaklık politikaları ile kıta ile ilişkilerimizde ciddi bir ivme yakaladık.
Salgın döneminde gönderdiğimiz tıbbi yardımlarla Afrikalı kardeşlerimizin yanında olduk. Bu güçlü ivmeyi çok daha ileriye taşıyacağız. Stratejik ortağı olduğumuz, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni de ele aldık. Tshisekedi ile hazırlık sürecimizi yürüteceğiz. Cumhurbaşkanı Sayın Tshisekedi'nin ziyaretinin ülkelerimiz adına hayırlı olması temennisiyle kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.
KABİL HAVALİMANI'NIN İŞLETİLMESİ
Biz şu an itibarıyla Katar ile Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili, işin başından itibaren olumlu bir yaklaşım içerisinde olduk. Geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan yok. Biz olumlu yaklaşımlarımızı koruyoruz. Bir geçici Kabine açıklandı. Geçici Kabine nereye kadar devam eder onu bilemeyiz. Bize düşen şu an sadece bu süreci dikkatle takip etmektir.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin konuşmasından öne çıkanlar:
Bu samimi misafirperverlik için sizlere çok teşekkür ederim. Türkiye ile her alanda iş birliğine hazırız. Bence siz birçok konuyu dile getirdiniz. İkili görüşmelerimizde de bizler Türkiye'de Kasım ayının ikinci yarısında Türkiye-Afrika Zirvesi'nin düzenlenmesini ele aldık. Türkiye, Afrika kıtası ile bizlerle, söz konusu pazarı daha da güçlendirmek adına iş birliğini güçlendirecektir. Sayın Cumhurbaşkanının dediği gibi, kazan-kazan ilkesi doğrultusunda hareket edeceğiz ve her iki ülke de kazanacak.
Gördüğünüz gibi Türkiye ile Afrika ülkelerindeki ilişki iyidir. Daha da iyiye gidecektir. Tekrar zat-ı devletlerine misafirperverlikleri için teşekkür ederim."
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