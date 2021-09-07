Başkan Erdoğan ve Kongolu mevkidaşı Tshisekedi’den ortak açıklamalar

Salgın döneminde gönderdiğimiz tıbbi yardımlarla Afrikalı kardeşlerimizin yanında olduk. Bu güçlü ivmeyi çok daha ileriye taşıyacağız. Stratejik ortağı olduğumuz, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ni de ele aldık. Tshisekedi ile hazırlık sürecimizi yürüteceğiz. Cumhurbaşkanı Sayın Tshisekedi'nin ziyaretinin ülkelerimiz adına hayırlı olması temennisiyle kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum.

KABİL HAVALİMANI'NIN İŞLETİLMESİ

Biz şu an itibarıyla Katar ile Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili, işin başından itibaren olumlu bir yaklaşım içerisinde olduk. Geldiğimiz noktada o olumlu gelişmeler bizim açımızdan yok. Biz olumlu yaklaşımlarımızı koruyoruz. Bir geçici Kabine açıklandı. Geçici Kabine nereye kadar devam eder onu bilemeyiz. Bize düşen şu an sadece bu süreci dikkatle takip etmektir.