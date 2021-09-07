Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Mu varyantı açıklaması! Türkiye’de 2 kişide görüldü

"SERİ ÜRETİME EN GEÇ ÖNÜMÜZDEKİ 1,5-2 AY İÇİNDE GEÇMEK İSTİYORUZ"

Aşı tedarikinde sorun olmadığını, en az 30 milyon do aşı olduğunu söyleyen Koca, yerli aşı çalışmalarındaki son durumu anlattı.

Rapel doz uygulamasını gönüllü gruplara yaptıklarını belirten Koca, "Sonuçları zannediyorum üç dört hafta içinde çıkmış olur. Sinovac'la birlikte kıyaslamalı yapılıyor. Biz seri üretime en geç önümüzdeki 1,5-2 ay içinde geçmek istiyoruz. O hazırlıkları yapıyoruz." diye konuştu.