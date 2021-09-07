Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Mu varyantı açıklaması! Türkiye'de 2 kişide görüldü
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de 2 kişide Mu varyantı görüldüğünü açıkladı. Yerli koronavirüs aşısı hakkında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Biz seri üretime en geç önümüzdeki 1,5-2 ay içinde geçmek istiyoruz. O hazırlıkları yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı görüldüğünü açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bazı alanlarda getirilen zorunlu PCR uygulamasının bu haliyle devam edeceğini belirtti. Koca, aşıyı teşvik için PCR testinin ücretli olmayacağını vurguladı.
"KAPATMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ, DÜŞÜNMEK İSTEMİYORUZ"
Yüz yüze eğitimin kesintiye uğramaması için aşı yaptırmanın önemine dikkat çekene Koca, "Yeni dönemde salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Çünkü elimizde artık aşı var" dedi.
Vatandaş aşı oldukça, oranlar yükseldikçe, toplumsal bağışıklık oluştukça bunun yeterli olacağına inandıklarını dile getiren Koca, "Şu an dünyada en çok aşının yapıldığı 8'inci ülkeyiz. Avrupa'da Almanya'dan sonra 2'nci ülkeyiz. En fazla sınıf tatil edilebilir 14 günlük zaman diliminde, onun dışında kapatmayı düşünmüyoruz, düşünmek istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
"SERİ ÜRETİME EN GEÇ ÖNÜMÜZDEKİ 1,5-2 AY İÇİNDE GEÇMEK İSTİYORUZ"
Aşı tedarikinde sorun olmadığını, en az 30 milyon do aşı olduğunu söyleyen Koca, yerli aşı çalışmalarındaki son durumu anlattı.
Rapel doz uygulamasını gönüllü gruplara yaptıklarını belirten Koca, "Sonuçları zannediyorum üç dört hafta içinde çıkmış olur. Sinovac'la birlikte kıyaslamalı yapılıyor. Biz seri üretime en geç önümüzdeki 1,5-2 ay içinde geçmek istiyoruz. O hazırlıkları yapıyoruz." diye konuştu.
TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK İÇİN HEDEF YÜZDE 85
"Yeni kısıtlama yok, kişisel tedbirler var." diyen Bakan Koca, toplumsal bağışıklık için aşılamada hedefin yüzde 85 olduğunu işaret etti.
Koca, "18 yaşın üzerinde en az 1 doz olan yüzde 80'lerde. Yüzde 62'lerde de 2 doz şeklinde. Dolayısıyla biz yüzde 80-85'lere doğru bir oranın olmasını bekliyoruz 18 yaş üstü için." dedi.
"MU" SADECE İKİ VAKADA TESPİT EDİLDİ
Virüsün yeni varyantı olan "mu"nun sadece iki vakada tespit edildiğini de aktaran Koca, hastalarda ağırlıklı olarak "delta" ve "delta plus"un etkili olduğunu söyledi.
Koca, aşılamanın artmasıyla birlikte vakaların azalacağını belirtti.
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