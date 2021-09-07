Gezici Levent Üzümcü kapağı İBB’ye attı! İstanbul Şehir Tiyatroları’na geri döndü

"ERDOĞAN BENİM CUMHURBAŞKANIM DEĞİL"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısındaki nefret söylemleriyle de tanınan Levent Üzümcü, bir gazeteye verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı;

"Hep söylüyorum; ne ben onun cumhuruyum ne o benim başkanım."