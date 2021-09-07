Mu varyantı nedir? Mu varyantı belirtileri neler? Türkiye’de mu varyantı görüldü mü?

DSÖ'NÜN RADARINDAKİ 5'İNCİ VARYANT

DSÖ'nün bilgi notunda, "İlk olarak Ocak 2021'de Kolombiya'da tespit edilen ve farklı yerlerde de görülen Mu varyantı Güney Amerika'da ve Avrupa'da da büyük salgınlara sebep oldu. Mu varyantının küresel olarak yayılma hızı yavaş olsa da Kolombiya ve Ekvador'da yayılma hızı artıyor. Güney Amerika'daki Mu varyantanın hastalık oluşum incelemesi, Delta varyantının yayılmasıyla birlikte izlenecektir" denildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi açıklamalarına göre Alfa, Beta, Gamma, Delta varyantıyla birlikte Mu varyantı da kurumun yakından izlediği varyantlar oldu. Şu an resmi verilere göre Alfa varyantı 193 ülkede, Beta varyantı 141 ülkede, Gamma varyantı 91 ülkede ve Delta varyantı 170 ülkede tespit edildi.