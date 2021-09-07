Mu varyantı nedir? Mu varyantı belirtileri neler? Türkiye'de mu varyantı görüldü mü?
Tüm dünyada etkili olan Delta varyantı tehlikesi devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü yayımladığı raporunda 'Mu' adını verdiği B.1.1621 varyantına dikkat çekti. Peki, Mu varyantı nedir? Mu varyantı belirtileri nelerdir? Türkiye'de mu varyantı görüldü mü? İşte 'Mu' varyantı hakkında merak edilen soruların yanıtları.
Mu virüsü nedir? Mu varyantı belirtileri! başlıkları araştırılıyor. Vaka sayıları geçen yıla göre 4 kat arttı, Mu varyantı ABD'de yayılmaya başladı. Dünya çapında 221 milyondan fazla insana bulaşan corona virüsü ile ilgili çarpıcı sonuçlar geldi... ABD'de vaka sayıları geçen yıla göre dört kat artarken Mu varyantının ise ABD'deki neredeyse bütün eyaletlerde görüldüğü tespit edildiği açıklandı.
MU VARYANTI NEDİR?
DSÖ, 'Mu' ismi verilen B.1.1621 varyantının aşılara karşı daha dirençli olabileceğini düşündüren mutasyonlara sahip olduğunu, ancak bunu daha fazla incelemek için yeni çalışmalara ve verilere ihtiyaç duyulacağını ifade etti.
VARYANT KÜRESEL OLARAK YAYILIYOR
Mu varyantının küresel yaygınlığının şu anda yüzde 0,1 seviyelerinde olmasına rağmen, Kolombiya'da vakaların yüzde 39'unu ve Ekvador'daki vakalarını yüzde 13'ünü oluşturduğunu bildirirken, yaygınlığın sürekli artışta olduğunu vurguladı.
TÜRKİYE'DE MU VARYANTI GÖRÜLDÜ MÜ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı görüldüğünü açıkladı.
MU VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?
Mu varyantının belirtileri, koronavirüs belirtileriyle benzerlik göstermektedir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.
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DSÖ'NÜN RADARINDAKİ 5'İNCİ VARYANT
DSÖ'nün bilgi notunda, "İlk olarak Ocak 2021'de Kolombiya'da tespit edilen ve farklı yerlerde de görülen Mu varyantı Güney Amerika'da ve Avrupa'da da büyük salgınlara sebep oldu. Mu varyantının küresel olarak yayılma hızı yavaş olsa da Kolombiya ve Ekvador'da yayılma hızı artıyor. Güney Amerika'daki Mu varyantanın hastalık oluşum incelemesi, Delta varyantının yayılmasıyla birlikte izlenecektir" denildi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün resmi açıklamalarına göre Alfa, Beta, Gamma, Delta varyantıyla birlikte Mu varyantı da kurumun yakından izlediği varyantlar oldu. Şu an resmi verilere göre Alfa varyantı 193 ülkede, Beta varyantı 141 ülkede, Gamma varyantı 91 ülkede ve Delta varyantı 170 ülkede tespit edildi.
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