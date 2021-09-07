Resmi Gazete’de yayımlandı! Tabip ve eczacı atama takvimi

5335 sayılı Kanun kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluş kadrolarını tercih ederek başvurabilecek. Ancak aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Sağlık Bakanlığı tesisleri dışındaki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecek.

Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabipler ile emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanlar, belirtilen yaş haddini dolduranlar ve 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanlar kuraya başvuramayacak.