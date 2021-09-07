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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 7 Eylül Salı vaka tablosu

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Giriş Tarihi: 07.09.2021 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 7 Eylül Salı vaka tablosu

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren günlük Kovid-19 tablosunu açıkladı. Son 24 saatin verilerine göre 23.638 yeni vaka tespit edildi, 274 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti.

GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU

6 EYLÜL KOVID-19 TABLOSU

5 EYLÜL KOVID-19 TABLOSU

4 EYLÜL KOVID-19 TABLOSU

3 EYLÜL KOVID-19 TABLOSU

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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