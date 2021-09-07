Son dakika: Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu paylaştı | 7 Eylül Salı vaka tablosu
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı günlük vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren günlük Kovid-19 tablosunu açıkladı. Son 24 saatin verilerine göre 23.638 yeni vaka tespit edildi, 274 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti.
GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU
6 EYLÜL KOVID-19 TABLOSU
5 EYLÜL KOVID-19 TABLOSU
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