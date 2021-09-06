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MSB açıkladı: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Giriş: 06.09.2021 19:03
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Yıldırım Operasyonu bölgesi ile Zap bölgesinde tespit edilen 2 teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, şöyle denildi:

ÖLDÜRÜLEN PKK'LI SAYISI 4'E YÜKSELDİ

"Terör örgütü PKK'yı vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu."

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