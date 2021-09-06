Kabine Toplantısı son dakika: Yeni yasaklar gelecek mi? 6 Eylül Kabine kararları...
Yeni yasaklar gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısından çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. 16:20'de başlayan toplantının ana gündeminde koronavirüs önlemleri eşliğinde açılan yüz yüze eğitim, yeni yasaklar vardı. Kabine Toplantısı'nın hemen ardından Başkan Erdoğan ulusa seslendi. İşte, Yeni yasaklar gelecek mi? 6 Eylül Kabine kararları...
Yeni yasaklar gelecek mi? 6 Eylül Kabine kararları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki konuların ele alınacağı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunacak. 16:20'de başlayan toplantının ana gündeminde koronavirüs önlemleri olacak. İşte, yeni yasaklar gelecek mi?
6 EYLÜL KABİNE TOPLANTISI KARARLARI...
Kabine Toplantısı kararları ile sonuçları binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Alınan kararların ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.20'de başladı ve sonuçların ilerleyen saatlerde açıklanması bulunuyor…
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kabine toplantısında yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirleri paylaşacak. Eğitimin aksamaması için üniversitelerde alınan önlemler de değerlendirilecek.
Diğer yandan koronavirüsle mücadelede güncel vaka ve vefat sayıları, bu sayıların içindeki aşı durumuna ilişkin istatistikler, aşılama ve test sürecine dair veriler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kabinede paylaşılacak.
AFGANİSTAN'DA SON DURUM VE GÖÇ TEHDİDİ
Kabine'nin bir diğer önemli gündemi de Afganistan'daki gelişmeler ve olası göçmen tehdidi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır bölgelerinde illerde alınan tedbirleri anlatacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yürütülen diplomasi trafiğinin detaylarını Kabine'de paylaşacak.
Ayrıca ekonomideki gelişmeler ve tedbirler de masada olması beklenen diğer bir gündem maddesi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kabine Toplantısı son dakika: Yeni yasaklar gelecek mi? 6 Eylül Kabine kararları...
- Malatya'da deprem mi oldu? Malatya son dakika deprem! AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler...
- Gram altın için uzman isim uyardı! 540-560'dan o seviyelere çıkabilir! Eylül, Ekim, Kasım aylarında...
- AÖL için kritik tarih... AÖL kayıt yenileme tarihi açıklandı mı? 2021-2022 Açık Lise kayıt tarihi ne zaman?
- 6 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri milli maç saat kaçta?
- Emekliler bu ödeme ile bayram edecek! 1.750 TL'ye kadar çıkıyor! Bankalar emekli promosyonu için meydanı bırakmıyor
- Tüm öğrencileri ilgilendiriyor! 9 ay karşılıksız burs verilecek! 2021-2022 VGM burs başvuruları ne zaman başlayacak?
- Süreç başlıyor... KYK yurt başvurusu ne zaman alınacak? 2021-2022 KYK yurt ücretleri ne kadar oldu?
- Bankalar peş peşe duyurdu! İhtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları değişti! Ziraat, Halkbank, TEB, İş Bankası...
- İŞKUR DSİ kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2021 Devlet Su İşleri 2.005 işçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman?
- Aşısız toplu taşımaya binmek yasak mı? Otobüs, uçak, tren ve seyahat için PCR testi zorunlu mu?