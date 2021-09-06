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Kabine Toplantısı son dakika: Yeni yasaklar gelecek mi? 6 Eylül Kabine kararları...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.09.2021
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Kabine Toplantısı son dakika: Yeni yasaklar gelecek mi? 6 Eylül Kabine kararları...

Yeni yasaklar gelecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısından çıkacak kararlar yakından takip ediliyor. 16:20'de başlayan toplantının ana gündeminde koronavirüs önlemleri eşliğinde açılan yüz yüze eğitim, yeni yasaklar vardı. Kabine Toplantısı'nın hemen ardından Başkan Erdoğan ulusa seslendi. İşte, Yeni yasaklar gelecek mi? 6 Eylül Kabine kararları...

Yeni yasaklar gelecek mi? 6 Eylül Kabine kararları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, gündemdeki konuların ele alınacağı Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunacak. 16:20'de başlayan toplantının ana gündeminde koronavirüs önlemleri olacak. İşte, yeni yasaklar gelecek mi?

6 EYLÜL KABİNE TOPLANTISI KARARLARI...

Kabine Toplantısı kararları ile sonuçları binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Alınan kararların ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.20'de başladı ve sonuçların ilerleyen saatlerde açıklanması bulunuyor…

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, kabine toplantısında yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirleri paylaşacak. Eğitimin aksamaması için üniversitelerde alınan önlemler de değerlendirilecek.

Diğer yandan koronavirüsle mücadelede güncel vaka ve vefat sayıları, bu sayıların içindeki aşı durumuna ilişkin istatistikler, aşılama ve test sürecine dair veriler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kabinede paylaşılacak.

AFGANİSTAN'DA SON DURUM VE GÖÇ TEHDİDİ

Kabine'nin bir diğer önemli gündemi de Afganistan'daki gelişmeler ve olası göçmen tehdidi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sınır bölgelerinde illerde alınan tedbirleri anlatacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yürütülen diplomasi trafiğinin detaylarını Kabine'de paylaşacak.

Ayrıca ekonomideki gelişmeler ve tedbirler de masada olması beklenen diğer bir gündem maddesi.

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