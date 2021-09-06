Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrasında canlı yayında son dakika açıklamaları! Yeni koronavirüs tedbirleri alındı mı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında canlı yayında son dakika açıklamalarında bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Gençlerimizle birlikte her bakımdan daha güzel, daha temiz, daha estetik ve yaşanabilir şehirler inşa etmeyi sürdüreceğiz.

Olimpiyatlarda Türkiye toplamda 23 madalya kazanarak tarihinin en büyük başarısını elde etmiştir. Bu daha büyük zaferlerin yolunu açmıştır.

Türkiye'nin savunma sanayisindeki önemli dönüm noktasından biri olan Akıncı'nın ordumuza teslim törenine yaptık. Ülkemizi savunma sanayinde en üst lige çıkarmakta karalıyız. Akıncı sayesinde bu teknolojiyi üretebilen üç ülkeden biri haline geldik.

Ay-Yıldız projesiyle ordumuz tek çatı altından yönetilecek. Projeyle dünyanın en modern savunma merkezlerinden birine sahip olacağız.

Vesayetten FETÖ'ye kadar üzerine düşen gölgelerin tartışmaları altında kalan yargımızın tarafız duruşunu her geçen yıl güçlendirdiğini görüyoruz.

Ülkemiz ve milletimiz için gece gündüz çalışıyor, eser ve hizmet siyasetinin icraatlarını adım adım hayata geçiriyoruz. İnşallah 2023 hedeflerimize ulaşarak, tüm gayretlerimizi taçlandıracağız.