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Azerbaycan ve Türkiye ordusundan Laçın’da askeri tatbikat

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Giriş Tarihi: 06.09.2021 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021
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Azerbaycan ve Türkiye ordusundan Laçın’da askeri tatbikat

Azerbaycan ve Türk askerleri, iki ülke arasında yapılan askeri iş birliği anlaşması kapsamında Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın ilinde muharebe ve taktiksel ağırlıklı ortak tatbikatlara başladı. Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin Dağlık Karabağ zaferi sonrası zirveye çıkması ile davam eden süreçte bu fotoğrafla bir kez daha dünyaya askeri anlamda net bir mesaj verildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği anlaşması kapsamında Laçın'da iki kardeş ülke askerlerinin ortak tatbikatlara başladığı bildirildi.

Tatbikatların temel amacının, muharebe harekatları sırasında iki ülkenin askeri birliklerinin etkileşimini geliştirmek, savaş yeteneklerini arttırmak, komutanların karar verme ve birim yönetimi becerilerini geliştirmek olduğu belirtildi.

Tatbikatta, askerlerin zorlu arazilerde modern savaş ekipmanlarını ve diğer askeri teçhizatı kullanma becerilerini geliştirmeye özel önem verildiği aktarıldı.

Tatbikata ilişkin fotoğraflar Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesablarında paylaşıldı.

DÜNYAYA NET MESAJ

Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin Dağlık Karabağ zaferi sonrası zirveye çıkması ile davam eden süreçte bu fotoğrafla bir kez daha dünyaya askeri anlamda net bir mesaj verildi.

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