6 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara, aileleri yanında ekonomik destek sağlamak amacıyla evde bakım yardımı ödemeleri yapılıyor. Bu destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar, eylül ayı ödemeleri ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 6 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? 2021 Eylül ayı evde bakım maaşı yatan iller güncel liste yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

EYLÜL AYI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen evde bakım maaşı, belirli tarihlerde ödeniyor. Yapılan açıklamaya göre, bakım maaşı her ayın 15'i ile 30'u arasında hesaplara yatırılıyor. 2021 Eylül ayına ilişkin ödemeler başladığında, hangi illere yattığını gösteren güncel listeye ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.