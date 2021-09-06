Malatya’da deprem mi oldu? Malatya son dakika deprem! AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor. Son dakika deprem haberleri hakkında detayları haberimizde derledik. Malatya'da deprem mi oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, Malatya'da deprem mi oldu? Malatya son dakika deprem...

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Malatya'da deprem olduğuna yönelik açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...