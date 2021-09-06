Okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl online gerçekleştirilen eğitim, bu sene yüz yüze olarak devam edecek. İstanbul'da eğitim gören öğrenciler ve velileri, bugün toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Peki, okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Eylül bugün İETT, otobüs, metro, metrobüs, vapur, tramvay ücretsiz mi? İşte cevaplar...

OKULUN İLK GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

6 Eylül Pazartesi günü okulların açılışı nedeniyle trafikte aksama yaşanmaması adına çeşitli önlemler alındı. Bu kapsamda, 6 Eylül Pazartesi günü toplu taşıma araçlarının 06:00 ile 14:00 satleri arasında ücretsiz olacağı bildirildi. Ayrıca Pazartesi gün boyu servis araçları belediyeye bağlı otoparklardan ücretsiz faydalanabilecek. Yolda kalan araçlar için çekiciler yollarda hazır bekletilecek.