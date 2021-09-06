Okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Eylül bugün İETT, otobüs, metro, metrobüs, vapur, tramvay ücretsiz mi?
Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği yüz yüze eğitim başladı. Okulun ilk günü heyecanını yaşayan öğrenciler ve velileri, bugün toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. İlkokul, ortaokul ve liselerde başlayan yüz yüze eğitimin detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Eylül bugün İETT, otobüs, metro, metrobüs, vapur, tramvay ücretsiz mi? İşte haberin detayları...
Okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim başladı. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl online gerçekleştirilen eğitim, bu sene yüz yüze olarak devam edecek. İstanbul'da eğitim gören öğrenciler ve velileri, bugün toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Peki, okulun ilk günü toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Eylül bugün İETT, otobüs, metro, metrobüs, vapur, tramvay ücretsiz mi? İşte cevaplar...
OKULUN İLK GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
6 Eylül Pazartesi günü okulların açılışı nedeniyle trafikte aksama yaşanmaması adına çeşitli önlemler alındı. Bu kapsamda, 6 Eylül Pazartesi günü toplu taşıma araçlarının 06:00 ile 14:00 satleri arasında ücretsiz olacağı bildirildi. Ayrıca Pazartesi gün boyu servis araçları belediyeye bağlı otoparklardan ücretsiz faydalanabilecek. Yolda kalan araçlar için çekiciler yollarda hazır bekletilecek.
BUGÜN HANGİ ARAÇLAR ÜCRETSİZ?
Trafikteki özel araç yoğunluğunu hafifletmek amacıyla 6 Eylül Pazartesi günü 06:00 ile 14:00 saatleri arası toplu ulaşım ücretsiz sağlanacak. Bu kapsamda, otobüs, metrobüs, metro, tramvay, vapur, Marmaray gibi İETT'ye bağlı tüm araçlar ücretsiz olacak.
KİMLER TOPLU TAŞIMADAN ÜCRETSİZ FAYDALANACAK?
6 Eylül'de eğitime başlayacak olan 2 milyonun üzerindeki öğrenci ve velileri ile 200 bine yakın öğretmen trafiğe dahil olacak. 18 bin servis aracına ek olarak özel araçlar da trafikte bulunacak. Bu durumun yaratacağı trafik problemlerinden kaçınmak adına 6 Eylül'de 06:00-14:00 arası tüm vatandaşlara toplu taşıma ücretsiz olacak.
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