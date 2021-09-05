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Son dakika: İstanbul'un Silivri ilçesindeki bir fabrikada yangın çıktı

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Giriş Tarihi: 05.09.2021 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021
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Son dakika: İstanbul’un Silivri ilçesindeki bir fabrikada yangın çıktı

Son dakika haberleri... İstanbul'un Silivri ilçesi Çanta Mahallesi'nde bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Son dakika haberleri... İstanbul'un Silivri ilçesi Çanta Mahallesi'nde bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Silivride fabrika yangını SİLİVRİ'DE FABRİKA YANGINI

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