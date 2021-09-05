Kadına şiddet ile mücadelede yeni yöntem! Elektronik kelepçe...
Hükümet kadına şiddeti önlemek için çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Kadına şiddetle mücadelede teknik yöntemlerle takip sistemlerinin kullanılmasına dair yönetmelik yürürlüğe girdi. Elektronik kelepçe uygulaması 81 ilde yaygınlaştırılacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan "6284 sayılı Kanun Kapsamında Teknik Yöntemlerle Takip Sistemlerinin Kullanılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, şiddet mağdurlarının korunmasına yönelik uygulamaların etkinliği artacak.
İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen ve şiddetle mücadelede etkin bir yöntem olan elektronik kelepçe uygulaması 5 yıl süren pilot uygulama döneminin ardından 81 ile yaygınlaştırılmasına karar verildi.
İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) kurulan ve 25 Ocak 2021'de ilk vaka izlemelerine başlanan Elektronik İzleme Merkezinde yürütülecek çalışmaların etkinliğinin arttırılması kapsamında hazırlanan yönetmelikte, Elektronik İzleme Merkezinin personeli ve uygulama ekibinin görevleri belirlendi.
SÜRE UZATILABİLECEK
Yürürlüğe giren yönetmelik ile elektronik kelepçeyle izlenecek vakalar kolluk birimleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Birimleri tarafından tespit edildikten sonra, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'nde (ŞÖNİM) oluşturulan bir komisyon kararıyla vakalara ilişkin tedbir kararı alınabilmesi için Aile Mahkemesi'ne başvurulacak. Şiddet tehdidinin devam etmesi halinde mahkemeden tedbir kararı süresinin uzatılması talep edilebilecek.
Sabah'ın haberine göre şiddet uygulayanın, şiddet mağduruna mahkemenin belirlediği sınırdan daha fazla yaklaşması halinde izleme personeli en yakın kolluk birimine haber verecek ve şiddet mağduru en kısa sürede güvenli bölgeye alınacak. Mahkeme tarafından belirlenen şiddet mağduruna yaklaşmama mesafesinin şiddet uygulayan tarafından ihlal edilmesi halinde zorlama hapsi kararı için Cumhuriyet Savcılığı'na başvurulabilecek.
Şiddet uygulayanın elektronik kelepçe cihazına zarar vermesi ve ayak bileğinden çıkarması da tedbir kararı ihlali olarak kabul edilecek. Bu durumda şiddet uygulayan hakkında hem kamu malına zarar verme hem de tedbir kararı ihlali sebebiyle dava açılabilecek.
ELEKTRONİK İZLEME MERKEZİ NEDİR?
Elektronik kelepçe uygulamasının ülke geneline yaygınlaştırılması kapsamında İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) bünyesinde "Elektronik İzleme Merkezi" oluşturuldu. Elektronik İzleme Merkezinde, izleme personeli tarafından hakkında elektronik kelepçe kullanma kararı bulunan şiddet uygulayanlar 7/24 takip ediliyor.
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