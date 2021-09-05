Kadına şiddet ile mücadelede yeni yöntem! Elektronik kelepçe...

SÜRE UZATILABİLECEK

Yürürlüğe giren yönetmelik ile elektronik kelepçeyle izlenecek vakalar kolluk birimleri ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Birimleri tarafından tespit edildikten sonra, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'nde (ŞÖNİM) oluşturulan bir komisyon kararıyla vakalara ilişkin tedbir kararı alınabilmesi için Aile Mahkemesi'ne başvurulacak. Şiddet tehdidinin devam etmesi halinde mahkemeden tedbir kararı süresinin uzatılması talep edilebilecek.