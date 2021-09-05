Kız Kulesi gözlerini yeniden açıyor! Kız Kulesi restore ediliyor

YEME-İÇME İŞLEVİNDEN ALIYORUZ

Bakan Ersoy, Kız Kulesi'nin ne kadar ziyaretçi aldığı sorusu üzerine de, "Burası çok az ziyaretçi alıyordu. Niye? Çünkü restoran amaçlı işletiliyordu. İşletme iptal oldu. Bakanlık olarak geri aldık. Artık yeme-içme ağırlıklı bir işlevden alıyoruz, olması gerektiği gibi… Şu anda Galata Kulesi'nde yaptığımız düzenlemelerden sonra İstanbul'un en fazla ziyaretçi alan mekanlarından biri oldu. Günlük olarak Topkapı Sarayı ile eşit ziyaretçi alıyor. Doğru müdahaleler yapıldıktan sonra burası da artık ziyaretçi ağırlıklı olacak" dedi.