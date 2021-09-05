Muhalefet ayrımcılık ve nefret aşılama peşinde!

BAZI KESİMLER ZİHİNLERİNİN İÇİNE HAPOLMUŞ



Başörtüsü yasaklarının toplum açısından taşıdığı travmatik yansımalara on yıllar sonra vakıf olabilen muhalefet, seçim ve oy odaklı bir zihin yapısı doğrultusunda göstermelik bir özgürlükçü tutum takınmaktadır. Ancak sokakta yaşanan sözlü ve fiili saldırılardan veya yukarıda anlatılan güncel örneklerden de görülebileceği üzere başörtüsü karşıtlığı, 2021 Türkiye'sinde bazı kesimler için zihinlerin içine hapsolmuş biçimde de olsa hâlâ devam etmekte, ara sıra ise su yüzeyine çıkmaktadır. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin yoğun mücadelesi neticesinde kaldırılan bu anti-demokratik yasakların hâlâ kalkmadığı paralel bir Türkiye senaryosunda, aynı şahıs ve partilerin bu yasakları kaldırmak adına hiçbir adım atmayacağı ise toplumun yaşanan güncel örnekler ışığında net şekilde algılayabildiği bir realitedir.