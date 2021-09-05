CHP’li Mersin Milletvekili Alpay Antmen vekili olduğu kentten haberi yok

Volkan Yavuz; "Benim emeğimi onurumu alın terimi sorgulamak kimsenin haddi değil. Beni işten hangi gerekçeyle çıkardığını önce Vahap Seçer'e sorsun, Alpay Antmen. Adıma düzenlenmiş tutanak mı var. İşlediğim bir suç mu var. Gerekçe vardı da neden haksız sebeb belirtmeden direk çıkışımı verdiler. 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' mantığıyla ancak kendinizi kandırıyorsunuz. Onurumuzla ve alın terimizle çalıştık. Aynı düşünce, duygu ve çalışmaları kedilerden de beklerdik" diye konuştu.