11 yaşındaki Fatma Zehra Günaydın Erdoğan'ın yanına gidebilmek için gözyaşlarını tutamadı: Çok duygulandım
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de katıldığı açılış töreninde Fatma Zehra Günaydın isimli bir kız çocuğunun gözlerinin yaşlı olduğunu fark ederek kendisini kürsüye çağırdı. Kürsüye çıkan Günaydın, Başkan Erdoğan ve diğer çocuklarla birlikte kurdele kesti. Kurdele kesiminin ardından Günaydın açıklamalarda bulunurken " "5 yaşından beri Recep Tayyip Erdoğan'a yaklaşmak istiyordum. Nasip bugüneymiş. Çok mutluyum. Biraz duygulandım." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Salarha Tüneli Açılış ve Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'ne katıldı.
Kurdele kesiminden önce sahneye çocukları davet eden Başkan Erdoğan daha sonra uzaktan bağlantı ile Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin gerçekleşeceği alanda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a bağlandı.
MİNİK FATMA'YI KÜRSÜYE ÇAĞIRDI
Erdoğan, kalabalığın arasında ismi Fatma Zehra Günaydın olan bir kız çocuğunun gözlerinin yaşlı olduğunu fark ederek son olarak onu da kürsüye çağırdı.
Kürsüye çıkan Günaydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer çocuklarla birlikte kurdele kesti. Kurdele kesiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılarak ağlayan Günaydın o anları anlattı.
"ÇOK DUYGULANDIM"
11 yaşındaki küçük hafız Fatma Zehra Günaydın 5 yaşından buyana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayranı olduğunu dile getirerek, "5 yaşından beri Recep Tayyip Erdoğan'a yaklaşmak istiyordum. Nasip bugüneymiş. Çok mutluyum. Biraz duygulandım. İstanbul'dan Trabzon'a anneanneme ziyarete gelmiştik. Oradan buraya geldik. Böylece Cumhurbaşkanımıza yaklaşabildim. Cumhurbaşkanımla yan yana olmak çok güzel bir duyguydu. Çok duygulandım. Kürsüye çıkamamıştım ve bende o sıra ağlamıştım yaklaşamadım diye. O sırada kendisi beni fark etti ve eliyle gel işareti yaptı. Recep Tayyip Erdoğan 'bu kızımızı da sahneye alalım' dedi. Sonunda bende yanına gidebildim" ifadelerini kullandı.
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