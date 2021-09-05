11 yaşındaki Fatma Zehra Günaydın Erdoğan’ın yanına gidebilmek için gözyaşlarını tutamadı: Çok duygulandım

MİNİK FATMA'YI KÜRSÜYE ÇAĞIRDI

Erdoğan, kalabalığın arasında ismi Fatma Zehra Günaydın olan bir kız çocuğunun gözlerinin yaşlı olduğunu fark ederek son olarak onu da kürsüye çağırdı.

Kürsüye çıkan Günaydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer çocuklarla birlikte kurdele kesti. Kurdele kesiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sarılarak ağlayan Günaydın o anları anlattı.