CHP’li Sezgin Tanrıkulu’ndan deprem bütçesi yalanı

Sezgin Tanrıkulu, sadece Genel Müdürlüğe bağlı bu hizmet binaları için ayrıldığı belirtilen 800 bin TL ödeneğin sanki İstanbul'un tamamı için ayrıldığı yalanını yayarak kamuoyunu bilerek yanlış yönlendirdi.

Sezgin Tanrıkulu'nun yalan söylediği Bakanlık tarafından verilen cevabı içeren resmi belgede net bir şekilde ortaya çıkarken, Birgün, Sözcü gibi gazeteler ile Tele1 ve KRT televizyonları gibi yayın organları tarafından Tanrıkulu'nun yalanı, halkı kandırma pahasına defalarca servis edildi.