Son dakika: Başkan Erdoğan’dan flaş açıklamalar | Meral Akşener’e tokat gibi sözler

MERAL AKŞENER'E TEPKİ: SEN ZULÜM 1453'TE BAŞLADI YAZAN GEZİCİLERLE BİRLİKTESİN

Biz insanlığımızın gereği olarak mazlumlara sahip çıkıyoruz. Birileri yeni senaryolar peşinde koşarken biz 84 milyonun birlik ve beraberliğini savunuyoruz. İstanbul'da "Zulüm 1453'te başladı" diyenlerle nasıl birlikte yürüyorsun Meral Hanım? Bunlarla birlikte nasıl oluyorsun? Dolmabahçe Sarayı'nın makam olarak kullandığımı yerde tam karşı duvarına "Zulüm 1453'te başladı" diye yazan gezicilerdi. İşte sen bu gezicilerle birliktesin Meral Hanım. Yolun açık olsun.

Biz yolumuzu iyi belirledik. Bizim yolumuz onların gittiği yol değil. Biz gayretimizin neticesini Allah'tan aldık. Ayasofya açıldı ve sahiplerine kavuştu.

"ARTVİN-RİZE HAVALİMANI BU YIL SONU AÇILACAK"

Şimdi önümüzde Rize-Artvin Havalimanı var. Havalimanının açılışını bu yıl sonuna kadar bitireceğiz. Ve bu yıl sonu inşallah havalimanımızın açılışıyla artık Rize 25 dakikaya düşüyor. Artvin aynı şekilde 30-35 dakika sürmek suretiyle... O aradaki tüneller, bunlar nasıl oldu, nasıl yapıldı? Bunları Artvinli kardeşlerimize özellikle söylüyorum. O dağları nasıl deldik, neden deldik? Artvinli kardeşlerimizi sıkıntısız gitsinler diye o dağları deldik. O tünelin adı Cankurtaran Tüneli. Binali Bey'in de o tünelde çok emeği var. Yapılmaz, yapılamaz denilen o dağları deldik. Biz Fertah'ız. Siz Şirin. Ferhat'a dağları delmek yakışır. Cankurtaran Tüneli'ni böyle yaptık.