Son dakika: Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar | Meral Akşener'e tokat gibi sözler
Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan, AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in çirkin Bizans göndermesine, ''Dolmabahçe Sarayı'nın makam olarak kullandığımı yerde tam karşı duvarına "Zulüm 1453'te başladı" diye yazan gezicilerdi. İşte sen bu gezicilerle birliktesin Meral Hanım.'' ifadeleriyle yanıt verirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'den ihraç edilen isimlere destek verdiğini fakat Diyarbakır annelerini bir defa bile ziyaret etmediğini aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Kuruluşundan itibaren AK Parti'yi bağrına basan tüm kardeşlerimize şahsım ve teşkilatımız adına şükranlarımı sunuyorum. Milletvekilinden belediye başkanlarına kadar her kademedeki kardeşlerime teşekkür ediyorum.
Siz bizi hiç mahcup etmediniz. Biz de size ve Rize'ye mahcup olmadık, olmayacağız. Nasıl Rize bizi yarı yolda bırakmadıysa, biz de Rizeli kardeşlerimizin emanetine halel getirmedik, getirmeyeceğiz. Rize'ye olan minnet borcumuzu yeni eserlerle ödemeyi sürdüreceğiz. Yeni eserlerin temel atma heyecanını birlikte yaşadık. Durmak yok yola devam. Şehrimize kazandırdığımız tüm bu eserlerin Rize'ye hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenlere canı gönülden teşekkür ediyorum.
''TÜM OYUNLARI BOZDUK''
Geçen ay partinin kuruluşunun 20. yılını geride bıraktık. 20 yıldır alnımız ak başımız dik bir şekilde yürüyoruz. Bu süreçte nelerle karşılaştığımızı, bu salonda bulunan partimizin emektarları gayet iyi bilkiyor. Gazete küpürleri üzerinden partimizi kapatmaya çalıştılar. Cumhuriyet mitingleri adı altında darbe çağrısı yaptılar. Terör örgütlerini üzerimize salarak ülkemizi kaosa sürüklemeye çalıştılar. Gezi olayları ile ülkemizi karıştırmaya çalıştılar. 15 Temmuz'da darbe yapmaya çalıştılar. Ekonomiden, çukur eylemlerine kadar envai çeşit saldırıyla karşı karşıya kaldık. Hepsinin üstesinden geldik. Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle tüm oyunları bozduk.
Gezi olayları sırasında esnafın malını mülkünü yakanları baş tacı edenleri gördük. Milli iradeye yönelik bürokratik darbe girişiminde, FETÖ'cülerin avukatlığını yapanları gördük. Adeta teröriste canlı kalkan olanları gördük. Kimdi bu? Anamuhalefetin başı. 15 Temmuz'da tanlkların arasından kaçanları, kontrollü darbe diyenleri gördük. Kimdi bu? Bay Kemal. Doğu Akdeniz'de destek vermek yerine Yunan gazetesine manşet verenleri gördük. Bu da Bay Kemal idi.
''İNSANLARIMIZI KIŞKIRTANLARI GÖRDÜK, BUNLARIN BAŞINDA CHP VARDI''
Ekonomimizi sendeletmek için yatırımcıları ürkütenleri, yurt dışındaki mahfillere ülkemizi şikayet edenleri gördük. Lobilerde IMF komiserleriyle görüşenleri gördük. Kimdi bu? Bay Kemal'in ekipleri. İnsanlarımızı kışkırtanları gördük. Bunların başında CHP vardı. Yalan terörü vardı. Aynı zihniyet geçmişten bugüne çizgisini bozarak devam etti. Herkesin sözcülüğüne soyundular. 3 günlük siyasi çıkarları için çiğnenmedik değer bırakmadılar. Ama memleketin ve mazlumların yanında saf tutmadılar. Çukur eylemlerinde teröristlere gösterikleri sempatinin üçte birini Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelere göstermediler.
KILIÇDAROĞLU'NA EVLAT NÖBETİNDEKİ ANNELERİ HATIRLATTI
Kılıçdaroğlu, evlat nöbetindeki anneleri bir kez bile ziyaret etmedi. Annelere sahip çıkmadılar. Sadece Diyarbakır annelerinin meselesinde değil, ülkemizin geleceğini ilgilendiren hiçbir konuda yerli ve milli bir duruş sergilemediler. Ankara'dan İstanbul'a yürürken, terörden mahkum olan insanlarla birlikte oldular. Karşımızda, iktidara muhalefetle millete muhalefeti karıştıran mankurtlaşmış bir zihniyet var.
MERAL AKŞENER'E TEPKİ: SEN ZULÜM 1453'TE BAŞLADI YAZAN GEZİCİLERLE BİRLİKTESİN
Biz insanlığımızın gereği olarak mazlumlara sahip çıkıyoruz. Birileri yeni senaryolar peşinde koşarken biz 84 milyonun birlik ve beraberliğini savunuyoruz. İstanbul'da "Zulüm 1453'te başladı" diyenlerle nasıl birlikte yürüyorsun Meral Hanım? Bunlarla birlikte nasıl oluyorsun? Dolmabahçe Sarayı'nın makam olarak kullandığımı yerde tam karşı duvarına "Zulüm 1453'te başladı" diye yazan gezicilerdi. İşte sen bu gezicilerle birliktesin Meral Hanım. Yolun açık olsun.
Biz yolumuzu iyi belirledik. Bizim yolumuz onların gittiği yol değil. Biz gayretimizin neticesini Allah'tan aldık. Ayasofya açıldı ve sahiplerine kavuştu.
"ARTVİN-RİZE HAVALİMANI BU YIL SONU AÇILACAK"
Şimdi önümüzde Rize-Artvin Havalimanı var. Havalimanının açılışını bu yıl sonuna kadar bitireceğiz. Ve bu yıl sonu inşallah havalimanımızın açılışıyla artık Rize 25 dakikaya düşüyor. Artvin aynı şekilde 30-35 dakika sürmek suretiyle... O aradaki tüneller, bunlar nasıl oldu, nasıl yapıldı? Bunları Artvinli kardeşlerimize özellikle söylüyorum. O dağları nasıl deldik, neden deldik? Artvinli kardeşlerimizi sıkıntısız gitsinler diye o dağları deldik. O tünelin adı Cankurtaran Tüneli. Binali Bey'in de o tünelde çok emeği var. Yapılmaz, yapılamaz denilen o dağları deldik. Biz Fertah'ız. Siz Şirin. Ferhat'a dağları delmek yakışır. Cankurtaran Tüneli'ni böyle yaptık.
"BİZ AKINCILARLA DÜNYA HARP TARİHİNİ YENİDEN YAZIYORUZ"
Birilerinin aklı taştan öteye geçemezken, biz akıncılarla harp tarihini yeniden yazıyoruz. Sınırlarımızın ötesinde terör örgütlerinin bütün kampalrını basıyor ve tepelerine biniyoruz. Maruz kaldığımız onca saldırıya rağmen hedefimizden asla taviz vermiyoruz. Bundan sonra da mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.
"VATANDAŞ DERDİNİ, TASASINI İLK BİZİM İLE PAYLAŞMALI"
Milletimizle olan bağlarımızı sürekli canlı tutmamız lazım. Vatandaşlarımız ilk olarak AK Partili kadroları karşılarında görmelidir. Rize'de nereye gidersek gidelim, AK Partili kadroları gördük, görüyoruz demeli. Derdini, tasasını, sevincini vatandaşımız ilk, bizim ile paylaşmalı.
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