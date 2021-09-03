YargÄ±tay binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±ndaki dua rahatsÄ±z etti! Sabah yazarÄ± HaÅŸmet BabaoÄŸlu yazdÄ±: Proje bu kez yeni ve global

YargÄ±tay binasÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±ndaki dua rahatsÄ±z etti! Sabah yazarÄ± HaÅŸmet BabaoÄŸlu yazdÄ±: Proje bu kez yeni ve global
BaÅŸkan Recep Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± YargÄ±tay Yeni Hizmet BinasÄ± ve 2021-2022 Adli YÄ±l AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni'nde, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ dua etti. Duaya YargÄ±tay BaÅŸkanÄ± Mehmet Akarca da katÄ±ldÄ±. Cumhuriyet, T24 medya kuruluÅŸlarÄ± ve Ä°smail Saymaz, Merdan YanardaÄŸ gibi isimler Akarca'nÄ±n Ã¼zerinde cÃ¼bbe ile dua etmesini hedef aldÄ±. Konuyu bugÃ¼nkÃ¼ kÃ¶ÅŸesine taÅŸÄ±yan Sabah yazarÄ± HaÅŸmet BabaoÄŸlu, "Bu nasÄ±l bir din dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r ki, laiklik Ã¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼n arkasÄ±na saklanmaktan usanmÄ±yor!" diye bir sÃ¼re sÃ¶ylenip durdunuz. HaklÄ±sÄ±nÄ±z! Lakin kullandÄ±klarÄ± dil eski de olsa... Bu homurdanmalarÄ±n gÃ¼ncel bir proje yanÄ± olduÄŸunu ve arkasÄ±na global rÃ¼zgÃ¢rÄ± da almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmeliyiz." diye yazdÄ±.
Yeni Adli YÄ±l ve YargÄ±tay binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± BaÅŸkan Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla dualarla gerÃ§ekleÅŸtirildi. Ellerin aÃ§Ä±lÄ±p dua edilmesi yine muhalefeti ve muhalefete mensup gazetecileri rahatsÄ±z etti. Muhalefetten gelen, laikliÄŸe Fatiha okumaktan, Orta Ã‡aÄŸ ritÃ¼eline kadar uzanan, inanca ve Ä°slami deÄŸerlere saldÄ±rÄ± niteliÄŸindeki sÃ¶zler halkÄ±n da tepkisine yol aÃ§tÄ±. Her benzer durumda laiklik ve AtatÃ¼rk vurgusu yapan muhalefet, Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n 23 Nisan 1920'de TÃ¼rkiye bÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi'ni dualarla aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gÃ¶rmezden geliyor. Sabah yazarÄ± HaÅŸmet BabaoÄŸlu, konuyu bugÃ¼nkÃ¼ kÃ¶ÅŸe yazÄ±sÄ±na taÅŸÄ±dÄ±.
Ä°ÅŸte BabaoÄŸlu'nun bugÃ¼nkÃ¼ "Proje bu kez yeni ve global" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±:
YargÄ±tay'Ä±n yeni binasÄ±nda adli yÄ±l baÅŸlangÄ±cÄ±nda dua iÃ§in eller semaya aÃ§Ä±lÄ±nca hop oturup hop kalkanlarÄ± gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z...
YargÄ±tay BaÅŸkanÄ±'nÄ±n cÃ¼bbesiyle dua ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yle "hasta" olanlarÄ± sosyal medyadan takip ettiniz...
Ve muhtemelen iÃ§inizden dediniz ki...
"Dua eden devletten 150 yÄ±ldÄ±r rahatsÄ±zlar, hep aynÄ± kafa, aynÄ± Ã¶fke!"
Belki...
"Bu nasÄ±l bir din dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r ki, laiklik Ã¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼n arkasÄ±na saklanmaktan usanmÄ±yor!" diye bir sÃ¼re sÃ¶ylenip durdunuz.
HaklÄ±sÄ±nÄ±z!
Lakin kullandÄ±klarÄ± dil eski de olsa...
Bu homurdanmalarÄ±n gÃ¼ncel bir proje yanÄ± olduÄŸunu ve arkasÄ±na global rÃ¼zgÃ¢rÄ± da almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmeliyiz.
Dua fotoÄŸrafÄ±na muhalif medyanÄ±n pek namlÄ± temsilcilerinin gÃ¶sterdiÄŸi tepkilerdeki iÅŸaretlere dikkatle bakÄ±n...
Biri hemen lafÄ±nÄ±n arasÄ±na Afganistan'Ä± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor.
Ã–teki "BÃ¶yle bir TÃ¼rkiye yok, bÃ¶yle bir dÃ¼nya yok" diyor.
Afganistan'la TÃ¼rkiye'yi aynÄ± Ã§izgiye yerleÅŸtirmeye kalkÄ±ÅŸacak kadar pervasÄ±z bu dilin ardÄ±nda (birkaÃ§ kez burada ayak seslerini yazdÄ±ÄŸÄ±m) "global 28 Åžubat" hazÄ±rlÄ±klarÄ±na selam Ã§akÄ±lÄ±yor.
KÃ¶ÅŸem sosyal/siyasal geliÅŸmeleri ayrÄ±ntÄ±larÄ±yla ele alÄ±p teorik bir temellendirmeye izin vermeyecek kadar dar.
Ama olup bitenlerin "satÄ±r aralarÄ±nÄ±" gÃ¶rÃ¼p hissettiÄŸinizden eminim...
ABD'nin Afganistan'dan rezil Ã§ekiliÅŸini deÄŸil de, Taliban'Ä±n geliÅŸini gÃ¶zlerimize sokmaya Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla, Avrupa Ã¼lkelerinde Ã§Ä±kartÄ±lan Ä°slamofobik yasalar ve bizde yeniden yÃ¼kseltilen "din dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±" birbiriyle doÄŸrudan baÄŸlantÄ±lÄ±.
Yoksa oraya buraya sÃ¼rÃ¼len Taliban sosunun saÃ§ma sapanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± kim gÃ¶rmez!
Ama "korku" tutuyor...
Ã‡ok ÅŸamata da zihinleri sersemleÅŸtiriyor.
Bunu pandemi sÄ±rasÄ±nda Ã¶ÄŸrendiler, biliyorlar.
Ä°Ã§ politikadaki hesaplarÄ± ÅŸu...
Ã–nce "sekÃ¼ler milliyetÃ§i" bir geniÅŸ sosyolojik taban oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸacaklar.
Bir ucu Orta Asya'da, Ã¶teki ucu Ä°zmir'de bir milliyetÃ§ilik...
Sonra dÃ¼nya egemenleri sekÃ¼ler boÅŸluÄŸun iÃ§ini kendi bildikleri gibi dolduracak...
NasÄ±l?
Onu da konuÅŸuruz ilerde...
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DUALAR EÅžLÄ°ÄžÄ°NDE AÃ‡ILDI
YargÄ±tay Yeni Hizmet BinasÄ± ve 2021-2022 Adli YÄ±l AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni BaÅŸkan Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninde dua okudu. ErbaÅŸ, "Bu eserin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± besmeleyle gerÃ§ekleÅŸtiriyoruz. HayÄ±rlÄ± ve mÃ¼barek eyle Allah'Ä±m, bereketli eyle Allah'Ä±m" ifadelerine yer verdi.
ErbaÅŸ'a dua esnasÄ±nda BaÅŸkan Recep Tayyip ErdoÄŸan ve YargÄ±tay BaÅŸkanÄ± Mehmet Akarca da eÅŸlik etti.
DUA'DAN RAHATSIZ OLDULAR
CHP destekÃ§isi medya tÃ¶reni haberleÅŸtirirken bu kez de YargÄ±tay BaÅŸkanÄ±nÄ±n 'cÃ¼bbesi' Ã¼zerinden Ä°slam'Ä± hedef aldÄ±.
Akarca'nÄ±n duaya cÃ¼bbesi ile eÅŸlik etmesinden rahatsÄ±z olan T24 ve Cumhuriyet yine algÄ± dolu baÅŸlÄ±klarla tÃ¶reni haberleÅŸtirdi.
Cumhuriyet, "BÃ¼yÃ¼k tepki Ã§ekti. YargÄ±tay BaÅŸkanÄ± Akarca, cÃ¼bbesi ile dua etti" ifadeleriyle haberini okuyucularÄ±na servis ederken T24 de "YargÄ±tay'Ä±n yeni binasÄ±, adli yÄ±l baÅŸlangÄ±cÄ±nda aÃ§Ä±ldÄ±: Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ±'nÄ±n duasÄ±na, YargÄ±tay BaÅŸkanÄ± cÃ¼bbesiyle eÅŸlik etti" ifadelerini kullandÄ±.
SAYMAZ VE YANARDAÄž DA KATILDI
'Dua'dan rahatsÄ±z olanlar kervanÄ±na Ä°smail Saymaz ve Merdan YanardaÄŸ da katÄ±ldÄ±.
Twitter'dan paylaÅŸÄ±m yapan Saymaz, "FotoÄŸraf bugÃ¼n yeni adli yÄ±lÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda Ã§ekildi. Halbuki devletin dini adalettir. Adalet kalmayÄ±ncaâ€¦ LaikliÄŸin ruhuna Fatiha okunuyor. SanÄ±yorlar ki TÃ¼rkiye din devleti olursa huzur bulacaÄŸÄ±z. Afganistan'dan kaÃ§anlardan bile ibret almÄ±yorlar. TÃ¼rkiye, nÃ¼fusu Ã§oÄŸunlukla mÃ¼slÃ¼man olduÄŸu iÃ§in deÄŸil, dÃ¼nyadaki mÃ¼slÃ¼manlarÄ±n biricik laik demokratik hukuk devleti olduÄŸu iÃ§in insanlÄ±k aleminde muteberdir." ifadelerini kullandÄ±.
"DÄ°NLE OLMAZ BU Ä°Åž"
KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda aÃ§Ä±klamalarda bulunan Merdan YanardaÄŸ ise "Dinle olmaz bu iÅŸ. BinanÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n duasÄ± gibi sunulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Ya bÃ¶yle bir TÃ¼rkiye, bÃ¶yle bir dÃ¼nya yok. BÃ¶yle bir TÃ¼rkiye olamaz. Bu Orta Ã‡aÄŸ ritÃ¼elidir. Bu tÃ¶ren bir Orta Ã‡aÄŸ seremonisidir." dedi.
ALTUN'DAN GÃ–NDERME
Ä°letiÅŸim BaÅŸkanÄ± Fahrettin Altun duadan rahatsÄ±z olan muhalefete Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n bir fotoÄŸrafÄ± ile gÃ¶ndermede bulundu.
AtatÃ¼rk'Ã¼n ve BaÅŸkan ErdoÄŸan'Ä±n dua ettikleri fotoÄŸraflarÄ± paylaÅŸan Altun, "How it started. How it's goingâ€¦" ( NasÄ±l baÅŸladÄ±. NasÄ±l gidiyor...) ifadelerini kullandÄ±.
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