YargÄ±tay binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±ndaki dua rahatsÄ±z etti! Sabah yazarÄ± HaÅŸmet BabaoÄŸlu yazdÄ±: Proje bu kez yeni ve global

Yeni Adli YÄ±l ve YargÄ±tay binasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± BaÅŸkan Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n da katÄ±lÄ±mÄ±yla dualarla gerÃ§ekleÅŸtirildi. Ellerin aÃ§Ä±lÄ±p dua edilmesi yine muhalefeti ve muhalefete mensup gazetecileri rahatsÄ±z etti. Muhalefetten gelen, laikliÄŸe Fatiha okumaktan, Orta Ã‡aÄŸ ritÃ¼eline kadar uzanan, inanca ve Ä°slami deÄŸerlere saldÄ±rÄ± niteliÄŸindeki sÃ¶zler halkÄ±n da tepkisine yol aÃ§tÄ±. Her benzer durumda laiklik ve AtatÃ¼rk vurgusu yapan muhalefet, Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼n 23 Nisan 1920'de TÃ¼rkiye bÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi'ni dualarla aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± da gÃ¶rmezden geliyor. Sabah yazarÄ± HaÅŸmet BabaoÄŸlu, konuyu bugÃ¼nkÃ¼ kÃ¶ÅŸe yazÄ±sÄ±na taÅŸÄ±dÄ±.

Ä°ÅŸte BabaoÄŸlu'nun bugÃ¼nkÃ¼ "Proje bu kez yeni ve global" baÅŸlÄ±klÄ± yazÄ±sÄ±:

YargÄ±tay'Ä±n yeni binasÄ±nda adli yÄ±l baÅŸlangÄ±cÄ±nda dua iÃ§in eller semaya aÃ§Ä±lÄ±nca hop oturup hop kalkanlarÄ± gÃ¶rdÃ¼nÃ¼z...

YargÄ±tay BaÅŸkanÄ±'nÄ±n cÃ¼bbesiyle dua ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yle "hasta" olanlarÄ± sosyal medyadan takip ettiniz...

Ve muhtemelen iÃ§inizden dediniz ki...

"Dua eden devletten 150 yÄ±ldÄ±r rahatsÄ±zlar, hep aynÄ± kafa, aynÄ± Ã¶fke!"

Belki...

"Bu nasÄ±l bir din dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r ki, laiklik Ã¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼n arkasÄ±na saklanmaktan usanmÄ±yor!" diye bir sÃ¼re sÃ¶ylenip durdunuz.

HaklÄ±sÄ±nÄ±z!

Lakin kullandÄ±klarÄ± dil eski de olsa...

Bu homurdanmalarÄ±n gÃ¼ncel bir proje yanÄ± olduÄŸunu ve arkasÄ±na global rÃ¼zgÃ¢rÄ± da almaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmeliyiz.

Dua fotoÄŸrafÄ±na muhalif medyanÄ±n pek namlÄ± temsilcilerinin gÃ¶sterdiÄŸi tepkilerdeki iÅŸaretlere dikkatle bakÄ±n...

Biri hemen lafÄ±nÄ±n arasÄ±na Afganistan'Ä± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor.

Ã–teki "BÃ¶yle bir TÃ¼rkiye yok, bÃ¶yle bir dÃ¼nya yok" diyor.

Afganistan'la TÃ¼rkiye'yi aynÄ± Ã§izgiye yerleÅŸtirmeye kalkÄ±ÅŸacak kadar pervasÄ±z bu dilin ardÄ±nda (birkaÃ§ kez burada ayak seslerini yazdÄ±ÄŸÄ±m) "global 28 Åžubat" hazÄ±rlÄ±klarÄ±na selam Ã§akÄ±lÄ±yor.



