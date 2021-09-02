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Yargıtay binasının açılışındaki dua rahatsız etti! Cumhuriyet T24 İsmail Saymaz ve Merdan Yanardağ...

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Giriş Tarihi: 02.09.2021 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021
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Yargıtay binasının açılışındaki dua rahatsız etti! Cumhuriyet T24 İsmail Saymaz ve Merdan Yanardağ...

Başkan Erdoğan’ın da katıldığı Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua etti. Duaya Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca da katıldı. Cumhuriyet, T24 medya kuruluşları ve İsmail Saymaz, Merdan Yanardağ gibi isimler Akarca'nın üzerinde cübbe ile dua etmesini hedef aldı.

Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

DUALAR EŞLİĞİNDE AÇILDI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açılış töreninde dua okudu. Erbaş, "Bu eserin açılışını besmeleyle gerçekleştiriyoruz. Hayırlı ve mübarek eyle Allah'ım, bereketli eyle Allah'ım" ifadelerine yer verdi.

Erbaş'a dua esnasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca da eşlik etti.

DUA'DAN RAHATSIZ OLDULAR

CHP destekçisi medya töreni haberleştirirken bu kez de Yargıtay Başkanının 'cübbesi' üzerinden İslam'ı hedef aldı.

Akarca'nın duaya cübbesi ile eşlik etmesinden rahatsız olan T24 ve Cumhuriyet yine algı dolu başlıklarla töreni haberleştirdi.

Cumhuriyet, "Büyük tepki çekti. Yargıtay Başkanı Akarca, cübbesi ile dua etti" ifadeleriyle haberini okuyucularına servis ederken T24 de "Yargıtay'ın yeni binası, adli yıl başlangıcında açıldı: Diyanet İşleri Başkanı'nın duasına, Yargıtay Başkanı cübbesiyle eşlik etti" ifadelerini kullandı.

SAYMAZ VE YANARDAĞ DA KATILDI

'Dua'dan rahatsız olanlar kervanına İsmail Saymaz ve Merdan Yanardağ da katıldı.

Twitter'dan paylaşım yapan Saymaz, "Fotoğraf bugün yeni adli yılın açılışında çekildi. Halbuki devletin dini adalettir. Adalet kalmayınca… Laikliğin ruhuna Fatiha okunuyor. Sanıyorlar ki Türkiye din devleti olursa huzur bulacağız. Afganistan'dan kaçanlardan bile ibret almıyorlar. Türkiye, nüfusu çoğunlukla müslüman olduğu için değil, dünyadaki müslümanların biricik laik demokratik hukuk devleti olduğu için insanlık aleminde muteberdir." ifadelerini kullandı.

"DİNLE OLMAZ BU İŞ"

Katıldığı programda açıklamalarda bulunan Merdan Yanardağ ise "Dinle olmaz bu iş. Binanın açılışının duası gibi sunulmaya çalışılıyor. Ya böyle bir Türkiye, böyle bir dünya yok. Böyle bir Türkiye olamaz. Bu Orta Çağ ritüelidir. Bu tören bir Orta Çağ seremonisidir." dedi.

ALTUN'DAN GÖNDERME

İletişim Başkanı Fahrettin Altun duadan rahatsız olan muhalefete Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafı ile göndermede bulundu.

Atatürk'ün ve Başkan Erdoğan'ın dua ettikleri fotoğrafları paylaşan Altun, "How it started. How it's going…" ( Nasıl başladı. Nasıl gidiyor...) ifadelerini kullandı.

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