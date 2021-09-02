Yargıtay binasının açılışındaki dua rahatsız etti! Cumhuriyet T24 İsmail Saymaz ve Merdan Yanardağ...

"DİNLE OLMAZ BU İŞ"

Katıldığı programda açıklamalarda bulunan Merdan Yanardağ ise "Dinle olmaz bu iş. Binanın açılışının duası gibi sunulmaya çalışılıyor. Ya böyle bir Türkiye, böyle bir dünya yok. Böyle bir Türkiye olamaz. Bu Orta Çağ ritüelidir. Bu tören bir Orta Çağ seremonisidir." dedi.