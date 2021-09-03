İsveç'e kaçmıştı! 24 suçtan aranan doktor FETÖ'cü İstanbul Havalimanı'nda yakalandı
Diyarbakır'da aile hekimiyken İsveç'e kaçan 24 suçtan aranan FETÖ firarisi Yüksel M.K., Türkiye'ye giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından yakalandı.
İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri; 2019 Türkiye'den kaçan bir FETÖ firarisini İstanbul Havalimanı'nda yakaladı.
Doktor olan ve İsveç'ten uçakla İstanbul'a gelen Yüksel M.K.'nın pasaport kontrolünde FETÖ firarisi olduğu ve 24 suçtan ötürü arandığı ortaya çıktı.
Diyarbakır ve Şanlıurfa mahkemeleri tarafından FETÖ üyeliği, Hakaret, Tehdit, Görevi Kötüye Kullanma, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozmak, Ses ve Görüntülerin Kayda Alınması, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek, Görevi Yaptırmamak İçin Direnmek, Görevi Kötüye Kullanma, Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Ele Geçirmek, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyetini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Türkiye Cumhuriyeti Yargı Organlarını Alenen Aşağılamak ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçlarından arandığı ifade edildi.
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