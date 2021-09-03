İsveç’e kaçmıştı! 24 suçtan aranan doktor FETÖ’cü İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

Diyarbakır ve Şanlıurfa mahkemeleri tarafından FETÖ üyeliği, Hakaret, Tehdit, Görevi Kötüye Kullanma, Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozmak, Ses ve Görüntülerin Kayda Alınması, Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek, Görevi Yaptırmamak İçin Direnmek, Görevi Kötüye Kullanma, Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Ele Geçirmek, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyetini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Türkiye Cumhuriyeti Yargı Organlarını Alenen Aşağılamak ve Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçlarından arandığı ifade edildi.