03 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Küçükçekmece'de İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı! Paniğe neden oldu

Son dakika: Küçükçekmece'de İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı! Paniğe neden oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.09.2021
ABONE OL
Son dakika: Küçükçekmece’de İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı! Paniğe neden oldu

İstanbul Küçükçekmece'de İSKİ ekipleri sokakta çalışma yaptığı sırada doğalgaz borusu patladı. Sokakta kısa süreliğine panik yaşanırken, olay yerine doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Olay, Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Okul Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, sabah saatlerinde sokakta çalışma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri doğalgaz borusunu patlattı.

Sokakta kısa süreliğine panik yaşanırken, olay yerine itfaiye, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri sokağı şeritle kapatarak güvenlik önlemi alırken, doğalgaz ekipleri de doğalgazı keserek borunun onarımını yaptı.

İSKİ Genel Müdüründen itiraf gibi açıklama İSKİ GENEL MÜDÜRÜ'NDEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA
İSKİ duruma müdahale etmedi: Zehir akıyor! İSKİ DURUMA MÜDAHALE ETMEDİ: ZEHİR AKIYOR!
CHPli İBBye bağlı İSKİ ekipleri vatandaşı çileden çıkardı! CHP'Lİ İBB'YE BAĞLI İSKİ EKİPLERİ VATANDAŞI ÇİLEDEN ÇIKARDI!
İSKİ yine boru patlattı! Halk tepki gösterdi İSKİ YİNE BORU PATLATTI! HALK TEPKİ GÖSTERDİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA