İslam düşmanı CHP'li Atilla Sertel bu kez de HDP avukatlığına soyundu
GÜNDEM ahaber.com.tr
Anayasa Mahkemesi, kapatılma istemiyle dava açılan terör örgütü PKK'nın sözcüsü HDP'nin ek süre talebini kabul etti. Bu gelişme sonrası HDP'nin örtülü ittifak yaptığı CHP'den flaş bir açıklama geldi. Halk TV'de Müslümanlar hakkında skandal ifadeler kullanan CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel bu kez de HDP'nin avukatlığını yaparak, "HDP'nin ne suçu var?" ifadelerini kullandı.
Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada, HDP'nin savunma için ek süre talebini kabul etti.
HDP'nin ön savunmasını vermesi için 60 gün, hakkında siyasi yasak istenenlerin ön savunmasını hazırlaması için ise 30 günlük süre verildi.
Bu gelişmeye ilişkin CHP'den gelen açıklamada, HDP'nin suçsuz olduğu savunuldu.
NE SUÇU VAR HDP'NİN?
Halk TV'de yayınlanan Medya Mahallesi programında AYM'nin HDP kararını değerlendiren CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, "Nabız tutuyorlar bu kararla. HDP'nin ne suçu var ya? Somut bir suçlama yok" ifadelerini kullandı.