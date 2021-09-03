Son dakika: 20 bin öğretmen atanıyor | Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Yüz yüze eğitim mesajı veren Başkan Erdoğan, "Çocuklarımız 1,5 yıldır okullarında olamadılar. Salgın halen devam ediyor. Ama artık çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüz kalmadı. Okullarımızı açık tutmakta kararlıyız. Çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 2021 yılı Öğretmen Atama Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
'Biraz sonra atanacak öğretmenlerimizle birlikte okullarımızda görev yapan öğretmen sayımız 1 milyon 137 bini bulacaktır. Öğretmenlerimizin özlük haklarında büyük iyileştirmeler yaptık. Avrupa'da son 20 yılda öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir. Avrupa'da öğretmenler için zorunlu ders saati en düşük ülke Türkiye'dir. Türkiye'yi her alanda olduğu gibi eğitimde de altyapı eksikliklerini büyük oranda gidermiş bir ülke haline getirdik.
''ARTIK ÇOCUKLARIMIZI OKULLARINDAN UZAK BIRAKMA LÜKSÜMÜZ KALMADI''
Çağın gerektirdiği her türlü bilgi ve beceriyle donatılmış yetişmiş insan gücümüzü ekonomimizin, toplumumuzun ve demokrasimizin lokomotifi olarak görüyoruz. Çocuklarımız 1,5 yıldır okullarında olamadılar. Salgın halen devam ediyor ama artık çocuklarımızı okullarından uzak bırakma lüksümüz de kalmadı. Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımızı akranlarıyla birlikte en iyi eğitim öğretimi vermekte kararlıyız. Gerekli her türlü tedbiri alarak çocuklarımızı pazartesi günü okullarıyla buluşturuyoruz. İnşallah okullarımızı tam zamanlı olarak açık tutarak öğretim yılını tamamlayacağız. Bundan sonra odaklanmamız gereken nokta eğitimin kalitesini artırmaktır. Bunun için müfredat başta olmak üzere eğitimin içeriğini geliştirmemiz gerekiyor.''
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