İmamoğlu’nun ’’gerek yok böyle bir yatırıma’’ dediği arıtma tesisleriyle ilgili İSKİ Genel Müdürü’nden itiraf gibi açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'ihtiyaç yok' diyerek iptal ettiği ileri teknolojiye sahip Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi hakkına İSKİ itiraf niteliğinde açıklamalar yaptı. İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, İstanbul'un 16 atıksu arıtma tesisine ihtiyacı olduğunu, bu tesisler inşa edildiğinde atıksu arıtma probleminin çözüleceğini söyledi. AK Parti döneminde planlanan bu proje Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın en büyük kapasiteli membran tesisi olacak ve atıksuyu içilebilir seviyeye getirme teknolojiye sahipti. Ancak gelinen bu noktada, İmamoğlu'nun 'ihtiyaç yok' diye 'temel atmama' töreni yaparak iptal ettiği tesisin aslında ne kadar önemli olduğunu ortaya çıktı.

'16 BÜYÜK TESİSE İHTİYAÇ VAR'

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu, İstanbul'un 16 atıksu arıtma tesisine ihtiyacı olduğunu, bu tesisler inşa edildiğinde atıksu arıtma probleminin çözüleceğini söyledi. TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nun İstişare Toplantısı'nda konuşan Mermutlu, yaptığı sonumda, İstanbul'da atıksu probleminin tamamen çözülmesi için 16 büyük tesise ihtiyaç olduğunu belirterek, "Bunun dışında atıksu tünelleri ihtiyacı da var. Bu projelerin toplam bedeli yaklaşık 10 milyar lira. İSKİ'nin bu kaynağa önümüzdeki 4 yıl içerisinde ihtiyacı var. Arazi problemi çözülse dahi, bu tesislerin tamamlanması için 4 yıla ihtiyaç var" şeklinde konuştu. İSKİ Genel Müdürü Mermutlu'ua Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz da eşlik etti.