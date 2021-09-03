MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den seçim barajı açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli seçim barajı ile ilgili açıklamada bulundu. Bahçeli, "Yüzde 7 seçim barajı üzerine kurulan dedikodu çarkı, bu çarkı kuranları öğütecek" derken, "Yüzde 10 seçim barajının korunmasının meşru ve siyasi hiçbir gerekçesi kalmamıştır" diye konuştu. Son dakika gelişmesnin detaylarını A Haber muhabiri Rüya Akkuş canlı yayında aktardı.

SON DAKİKA HABERİ: MHP lideri Devlet Bahçeli, seçim barajı üzerine açıklamalarda bulundu.

"Yüzde 7 seçim barajı üzerine kurulan dedikodu çarkı, bu çarkı kuranları öğütecek" diyen MHP lideri, "Yüzde 10 seçim barajının korunmasının meşru ve siyasi hiçbir gerekçesi kalmamıştır" şeklinde konuştu.

"MHP'ye yönelik ithamlar sahiplerine kara leke gibi yapışacak" diyen Bahçeli, "Temsilde adalet için barajın düşürülmesinden başka seçenek yok" ifadelerine yer verdi.