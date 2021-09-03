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MSB açıkladı: Petrol sızıntısı için Akdeniz'e İHA gönderildi

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Giriş Tarihi: 03.09.2021 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021
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MSB açıkladı: Petrol sızıntısı için Akdeniz’e İHA gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) Akdeniz'deki Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) doğru yönelmesi üzerine Deniz Kuvvetleri'ne ait bir İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) görevlendirildiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye kaynaklı petrol sızıntısının KKTC'ye doğru yönelmesi üzerine KKTC makamlarının talep ettiği Deniz Kuvvetlerimize ait bir İHA petrol sızıntısını görüntülemek üzere bölgede görevlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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