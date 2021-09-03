MSB açıkladı: Petrol sızıntısı için Akdeniz’e İHA gönderildi

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye kaynaklı petrol sızıntısının KKTC'ye doğru yönelmesi üzerine KKTC makamlarının talep ettiği Deniz Kuvvetlerimize ait bir İHA petrol sızıntısını görüntülemek üzere bölgede görevlendirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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