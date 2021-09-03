03 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Deprem mi oldu? Son depremler listesi 3 Eylül 2021! AFAD Kandilli deprem şiddeti kaç?

Deprem mi oldu? Son depremler listesi 3 Eylül 2021! AFAD Kandilli deprem şiddeti kaç?

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.09.2021
ABONE OL
Deprem mi oldu? Son depremler listesi 3 Eylül 2021! AFAD Kandilli deprem şiddeti kaç?

Deprem mi oldu? 3 Eylül son depremler listesi arama motorlarında sorgulanıyor. AFAD Kandilli deprem şiddeti kaç? Ülkemizin birçok noktasında meydana gelen depremler nedeniyle vatandaşlar deprem mi oldu sorusuna sık sık yanıt arıyor. Sarsıntılar nedeniyle AFAD Kandilli son depremler listesi günün en çok araştırılan konularından birisi oluyor. Peki; AFAD Kandilli deprem şiddeti kaç? İşte 3 Eylül son depremler listesi!

Son depremler listesi AFAD Kandilli! Deprem mi oldu şiddeti kaç? 3 Eylül son depremler listesi arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Ülkemizin deprem kuşağında yer alması nedeniyle birçok noktada sık sık sarsıntı meydana gelebiliyor. Bu depremleri hisseden vatandaşlar da depremlerin şiddetini öğrenmek için AFAD veya Kandilli üzerinden bilgi almak istiyor. İşte, ülkemizde meydana gelen son depremler ve şiddeti hakkında bilgiler!

DEPREM Mİ OLDU? SON DEPREMLER LİSTESİ

Aşağıdaki bağlantılar üzerinden AFAD ve Kandilli son depremler listesine ulaşabilir ve depremlerin şiddeti hakkında bilgi edinebilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

DEPREM KUŞAĞI BÖLGELERİ

1. Pasifik Deprem Kuşağı: Bu kuşakta yeryüzündeki depremlerin yüzde 81'i gerçekleşir. Bu bölge Şili'den kuzeye doğru Güney Amerika kıyıları, Orta Amerika, Meksika, ABD'nin batı kıyıları ve Alaska'nın güneyinden Aleutian adaları, Japonya, Filipinler, Yeni Gine, Güney Pasifik adaları ve Yeni Zelanda'yı içine alır.

2. Alp-Himalaya Deprem Kuşağı: Bu kuşakta yeryüzündeki depremlerin yüzde 17 si gerçekleşir. Endonezya'dan başlayarak Himalayalar ve Akdeniz üzerinden Atlas Okyanusu'na ulaşır.

3. Atlantik Bölgesi: Bu kuşak ise Atlas Okyanusu sırtı boyunca uzanır.

Alp-Himalaya kıvrım kuşağında bulunan Anadolu'nun büyük bir bölümü ikinci derece deprem kuşağında yer alır. Bu durum Anadolu'nun jeolojik gelişimini henüz tamamlamadığını gösterir.

Türkiye'deki deprem kuşakları 5 grupta toplanır :

Deprem kuşakları dereceleri

1. Dereceden Deprem Kuşağı : Tektonik çukurluklar ve aktif kırık hatları yakınındaki alanlardır. Burada meydana gelen depremler büyük ölçüde can ve mal kaybına neden olur.

2. Dereceden Deprem Kuşağı : Depremlerin birinci derece deprem kuşağındakine oranla daha az zarar verdiği alanlardır.

3. Dereceden Deprem Kuşağı : Sarsıntıların az zararla geçtiği alanlardır.

4. Dereceden Deprem Kuşağı : Sarsıntıların çok az zararla ya da zararsız geçtiği alanlardır.

5. Dereceden Deprem Kuşağı : Sarsıntıların çok az olduğu ya da hiç hissedilmediği alanlardır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA