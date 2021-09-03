Deprem mi oldu? Son depremler listesi 3 Eylül 2021! AFAD Kandilli deprem şiddeti kaç?

Türkiye'deki deprem kuşakları 5 grupta toplanır :

Deprem kuşakları dereceleri

1. Dereceden Deprem Kuşağı : Tektonik çukurluklar ve aktif kırık hatları yakınındaki alanlardır. Burada meydana gelen depremler büyük ölçüde can ve mal kaybına neden olur.

2. Dereceden Deprem Kuşağı : Depremlerin birinci derece deprem kuşağındakine oranla daha az zarar verdiği alanlardır.

3. Dereceden Deprem Kuşağı : Sarsıntıların az zararla geçtiği alanlardır.

4. Dereceden Deprem Kuşağı : Sarsıntıların çok az zararla ya da zararsız geçtiği alanlardır.

5. Dereceden Deprem Kuşağı : Sarsıntıların çok az olduğu ya da hiç hissedilmediği alanlardır.