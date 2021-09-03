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Son dakika: Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

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Giriş Tarihi: 03.09.2021 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021
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Son dakika: Ege Denizi’nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberleri... AFAD, Ege Denizi'nde Muğla Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 00.12'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 8,92 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Datça ilçesine 46,58 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

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