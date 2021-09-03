Son dakika: Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberleri... AFAD, Ege Denizi'nde Muğla Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 00.12'de 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DSİ 2.005 personel alımı: DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Şoför, ambar işçisi, usta, akaryakıtçı,
- MEB AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 1. dönem kayıt tarihi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Yeni sezon öncesi ritim yükseldi! Kırmızı Oda'ya nokta atışı transfer! Çukur dizisinden sonra...
- Bilim Kurulu son dakika: Okullar online, yüz yüze mi devam edecek? Okullar açılıyor mu? İşte önlemler...
- Gözler oraya çevrildi! YKS 2. ek tercihler ne zaman yapılacak? 140 puan alanlar hangi tarihte tercih yapacak?
- ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı 2021? EGM ile 93. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Yeni düzenleme geldi, artık zorunlu! İkinci el alım-satım yapacaklar dikkat! Cep telefonu, tabletler...
- Emeklinin yüzünde çiçek açacak! 1.700 TL karşılıksız ödeme imkanı! Yanında arkadaşını getirene...
- UEFA, Şampiyonlar Ligi listesi ne zaman verilecek? Avrupa için transfer sezonu hangi tarihte bitecek?
- Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı ne zaman 2021? İŞKUR TYP 13 bin 238 personel alımı başvuruları başladı mı?
- MSB sözleşmeli er alımı: MSB sözleşmeli er alımı ne zaman? DKK HKK KKK sözleşmeli er alımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- Beşiktaş Ümraniyespor golleri izle | Kara Kartal gol oldu yağdı