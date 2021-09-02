Son dakika: Yeni uçuş eğitim yılı başladı! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kokpitte

Uçuşun sonunda "Esen 01" çağrı koduyla personele telsizden hitap eden Bakan Akar, şunları söyledi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın yeni uçuş eğitim yılını kutluyorum. Bundan sonra da inşallah bugün şu anda olduğu gibi emniyetli, huzur ve güven içinde görevler temenni ediyorum. Size verilen bütün görevleri bugüne kadar en güzel şekilde yaptınız. Bundan sonra da aynı şekilde yerine getireceğinize yönelik inancımız tamdır. Özellikle son olarak Afganistan'dan tahliye görevi buna en güzel örnektir. Bu uçaklarla bunu sizler başardınız. Bizim size güvenimiz tam. Sizlere kazasız belasız görevler diliyorum. Hepinize emniyetli uçuşlar, 2021-2022 Uçuş Eğitim Yılı hayırlı, uğurlu olsun."