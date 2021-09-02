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Taliban yeni hükümeti ne zaman kuracak? Afganistan'da son durum ne? | A Haber Kabil'de

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Giriş Tarihi: 02.09.2021 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021
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Taliban yeni hükümeti ne zaman kuracak? Afganistan’da son durum ne? | A Haber Kabil’de

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, ABD'nin çekilme sürecinin ardından yaşam nasıl devam ediyor? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, detayları canlı yayında bölgeden aktardı.

Tüm dünyanın gözü Afganistan'da yaşanan olaylarda. Tüm yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilme süreci tamamlandı. Ülkede Taliban'ın kontrolünde son durum ne? Kabil Havalimanı'nda son gelişmeler neler? Kabil'de hayat normale döndü mü? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, detayları canlı yayında bölgeden aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Taliban yeni hükümeti ne zaman kuracak? Afganistan’da son durum ne? | A Haber Kabil’de

KRİTİK GÜN YARIN

Kabil'de önemli gelişmeler olmaya devam ediyor. 5-6 soru var Afganistan'ın başkenti Kabil'de Afganistan ile ilgili herkesin merakla beklediği hükümet devlet ne zaman kurulacak cumhurbaşkanı kim olacak, bunların yarına doğru açıklanması bekleniyor Taliban tarafından.

Taliban yeni hükümeti ne zaman kuracak? Afganistan’da son durum ne? | A Haber Kabil’de

HÜKÜMETTE KİMLER OLACAK?

Dün önemli bir toplantı vardı Kabil'de Taliban yönetimi Afganistan'ın çeşitli bölgelerindeki liderleri topladı ve bir toplantı yapıldı. Toplantıya ilişkin bir açıklama yok konuşulmadı. Sanıyoruz ki Taliban'ın kuracağı geçici hükümetin nasıl olacağına dair kimlerin katılacağına dair çünkü çok fazla sayıda unsur var onların nasıl temsil edileceğine dair görüşmeler devam ediyor. Bir taraftan Taliban'ı oluşturan dışındakilerin de hükümette yer alacağını biliyoruz. Kuzeydeki bazı etnik grupların da temsil edileceğini söyleyebiliriz.

Taliban yeni hükümeti ne zaman kuracak? Afganistan’da son durum ne? | A Haber Kabil’de

HAVALİMANI'NDA SON DURUM

Kabil Havalimanı'nda ise hummalı bir çalışma var. Katarlılar geldi teknik heyet burada çalışmalarına başladı. Teçhizatlar şu anda kontrol kulesine yerleştiriliyor.

Taliban yeni hükümeti ne zaman kuracak? Afganistan’da son durum ne? | A Haber Kabil’de

Ciddi bir şekilde para sıkıntısı yaşanıyor. Enflasyonda ciddi yükselişler var. Benzinin litre fiyatı burada şu anda 1 doları geçmiş durumda. Bu Afganistan için oldukça yüksek bir rakam.

Taliban yeni hükümeti ne zaman kuracak? Afganistan’da son durum ne? | A Haber Kabil’de

Banka kuyrukları vardı bugün dikkatimizi çeken metrelerce uzanıyordu bugün ise banka kuyruğu çok daha kısalmış durumda. Kabil'de açık olan tek banka burası.

Taliban yeni hükümeti ne zaman kuracak? Afganistan’da son durum ne? | A Haber Kabil’de

Sokaktaki halk artık Taliban ile yaşamaya alışmış durumda. Taliban da Afgan halkıyla yaşamayı öğrenmiş gibi.

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