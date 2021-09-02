Taliban yeni hükümeti ne zaman kuracak? Afganistan'da son durum ne? | A Haber Kabil'de
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, ABD'nin çekilme sürecinin ardından yaşam nasıl devam ediyor? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, detayları canlı yayında bölgeden aktardı.
Tüm dünyanın gözü Afganistan'da yaşanan olaylarda. Tüm yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilme süreci tamamlandı. Ülkede Taliban'ın kontrolünde son durum ne? Kabil Havalimanı'nda son gelişmeler neler? Kabil'de hayat normale döndü mü? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, detayları canlı yayında bölgeden aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
KRİTİK GÜN YARIN
Kabil'de önemli gelişmeler olmaya devam ediyor. 5-6 soru var Afganistan'ın başkenti Kabil'de Afganistan ile ilgili herkesin merakla beklediği hükümet devlet ne zaman kurulacak cumhurbaşkanı kim olacak, bunların yarına doğru açıklanması bekleniyor Taliban tarafından.
HÜKÜMETTE KİMLER OLACAK?
Dün önemli bir toplantı vardı Kabil'de Taliban yönetimi Afganistan'ın çeşitli bölgelerindeki liderleri topladı ve bir toplantı yapıldı. Toplantıya ilişkin bir açıklama yok konuşulmadı. Sanıyoruz ki Taliban'ın kuracağı geçici hükümetin nasıl olacağına dair kimlerin katılacağına dair çünkü çok fazla sayıda unsur var onların nasıl temsil edileceğine dair görüşmeler devam ediyor. Bir taraftan Taliban'ı oluşturan dışındakilerin de hükümette yer alacağını biliyoruz. Kuzeydeki bazı etnik grupların da temsil edileceğini söyleyebiliriz.
HAVALİMANI'NDA SON DURUM
Kabil Havalimanı'nda ise hummalı bir çalışma var. Katarlılar geldi teknik heyet burada çalışmalarına başladı. Teçhizatlar şu anda kontrol kulesine yerleştiriliyor.
Ciddi bir şekilde para sıkıntısı yaşanıyor. Enflasyonda ciddi yükselişler var. Benzinin litre fiyatı burada şu anda 1 doları geçmiş durumda. Bu Afganistan için oldukça yüksek bir rakam.
Banka kuyrukları vardı bugün dikkatimizi çeken metrelerce uzanıyordu bugün ise banka kuyruğu çok daha kısalmış durumda. Kabil'de açık olan tek banka burası.
Sokaktaki halk artık Taliban ile yaşamaya alışmış durumda. Taliban da Afgan halkıyla yaşamayı öğrenmiş gibi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mustafa Selim Yaşar kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Yaşar Holding YKB Selim Yaşar ölüm sebebi nedir?
- 1.250 TL öğretmen eğitim ödeneği (kırtasiye parası) yattı mı? 2021 eğitim ödeneği ne zaman yatar, kimler alabilir?
- 2 Eylül altın fiyatları ne kadar oldu? Gram, çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik fiyatı! Altın fiyatları son durum!
- Başvuru yapan anında alıyor! Çalışmayanlara 2.840 TL olarak ödeniyor! 30 gün içerisinde başvuru...
- 20 bin öğretmen ataması ne zaman, ayın kaçında yapılacak? 20 bin öğretmen atama başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- Ve son dakika belli oldu! Kredi çekecek emekliler dikkat! Maaşların tamamı kesiliyor, haciz ise...
- Bekçi alımı için detaylar: Jandarma bekçi alımı 2021 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Maaşlar...
- TYP okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımları başladı mı? İŞKUR ile TYP başvuruları ne zaman başlayacak 2021?
- EDHO'da yeni sezon öncesi ayyuka çıktı! Dönüş iddiası fitili ateşledi! O isim son noktayı koydu...
- Öğretmenlere eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2021 eğitim ödeneği ne kadar, kaç TL olacak? MEB açıkladı...
- ÖSYM ek tercih başvuru: YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak 2021? Üniversite 2. ek tercihler ayın kaçında?
- DGS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM ile DGS sonuçları ne zaman açıklanır? Son dakika açıklaması...