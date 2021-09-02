Taliban yeni hükümeti ne zaman kuracak? Afganistan’da son durum ne? | A Haber Kabil’de

HÜKÜMETTE KİMLER OLACAK?

Dün önemli bir toplantı vardı Kabil'de Taliban yönetimi Afganistan'ın çeşitli bölgelerindeki liderleri topladı ve bir toplantı yapıldı. Toplantıya ilişkin bir açıklama yok konuşulmadı. Sanıyoruz ki Taliban'ın kuracağı geçici hükümetin nasıl olacağına dair kimlerin katılacağına dair çünkü çok fazla sayıda unsur var onların nasıl temsil edileceğine dair görüşmeler devam ediyor. Bir taraftan Taliban'ı oluşturan dışındakilerin de hükümette yer alacağını biliyoruz. Kuzeydeki bazı etnik grupların da temsil edileceğini söyleyebiliriz.