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Yardım isteyen kadına çirkin ima! CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan yeni skandal

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Giriş: 01.09.2021 13:44
Mülteciler hakkında yaptığı skandal açıklamalarla gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan tepki çeken yeni bir açıklama geldi. Çocuğu olmayan bir kadının tüp bebek tedavisi için yardım istediği anıyı anlatan Özcan, çirkin imasıyla hedeflerin odak noktası oldu.
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