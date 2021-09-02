02 Eylül 2021, Perşembe
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AK Parti MYK toplantısı 15.30’da! Seçim barajı ve yeni anayasa masada
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı, bugün saat 15.30'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda ele alınacak konular arasında seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi konusu da var. Ayrıntılar A Haber muhabiri Lamia Ayhan detayları aktardı.