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AK Parti MYK toplantısı 15.30’da! Seçim barajı ve yeni anayasa masada

A Haber
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Giriş: 02.09.2021 13:11
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı, bugün saat 15.30'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda ele alınacak konular arasında seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi konusu da var. Ayrıntılar A Haber muhabiri Lamia Ayhan detayları aktardı.
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