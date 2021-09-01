Son dakika: Afganistan’dan dönen Mehmetçik için tören! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Bölgedeki gelişmeleri takip edeceğiz

Son dakika haberleri... Afganistan'dan dönen Türk askeri için Kayseri Hava Üssü'nde tören düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar törende açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Akar'ın açıklamalarından derlenenler;

"Muharip görevler dışında Afgan kardeşlerimize eğitim yardım desteği verdik. Afganistan'da 2002'den itibaren yaklaşık 20 bin asker sivil görev aldı.

Hızlı ve etkin kararlar alarak personelimiz ve vatandaşlarımız 48 saatten kısa sürede tahliye edilmiştir. Kabil Havalimanındaki yoğunluk ve gerginliğe rağmen tahliyenin başarılı gerçekleştirilmesi TSK'nın gücünü göstermiştir. Mehmetçik, şanlı tarihe yakışır şekilde hizmet edip dönmüştür.

Havalimanındaki yoğunluğa rağmen tahliye kısa sürede bitti.

Afganistan'da bugüne kadar başarıyla görev yapan tüm silah arkadaşlarımızı kutluyorum. Her birinizi alnınızdan öpüyorum.

Türkiye olarak bundan sonra da bölgedeki gelişmeleri takip edeceğiz"