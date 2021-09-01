01 Eylül 2021, Çarşamba
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Afganistan'dan dönen Mehmetçik için tören! Bakan Akar: Bölgedeki gelişmeleri takip edeceğiz
Afganistan'dan dönen Türk askeri için Kayseri Hava Üssü'nde tören düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar törende açıklamalarda bulundu. Bakan Akar açıklamasında "Türkiye olarak bundan sonra da bölgedeki gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.