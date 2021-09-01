Çekilmenin ardından Afganistan’da neler oluyor? A Haber Kabil’de

Herkeste bir tedirginlik var ama halkın içine gittiğinizde bu korkuyu hissetmiyorsunuz. Çünkü Taliban 1994 Taliban'ı değil. Zamanın koşullarıyla çok değişmiş kendileri de bunu ifade etmeye çalışıyorlar. Biz herhangi bir korku içerisinde değiliz.

Bu çatışmadan en çok etkilenen sivil halktır. Biz Kızılay olarak onların yanında olmaya çalışıyoruz.