Çekilmenin ardından Afganistan'da neler oluyor? A Haber Kabil'de
ABD askerlerinin çekilmesinin ardından Afganistan'da nasıl bir atmosfer hakim? Kabil Havalimanı'na son durum ne? Kabil Havalimanı'nı kim işletecek? Türk Kızılayı'nın oradaki çalışmaları neler? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, son durumu canlı yayında anlattı.
Dünyanın gözü Afganistan'da yaşanan olaylarda. Çekilmenin ardından Afganistan'da nasıl bir atmosfer hakim? Kabil Havalimanı'na son durum ne? Kabil Havalimanı'nı kim işletecek? Türk Kızılayı'nın oradaki çalışmaları neler? A News Yayın Koordinatörü Orhan Sali, son durumu canlı yayında anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
ÇEKİLMENİN ARDINDAN SON DURUM
Afganistan'dan ABD askerlerinin çekilmesi sonrası artık yeni tartışmalar yeni görüşmeler var. Kabil Havalimanı'na hala sessizlik hakim. Orada çalışmalar dün itibarıyla başladı yendien işletilmesi için Katar'dan ilk teknik ekip ulaştı sivil bölüme ve orada çalışmalara başladılar. Öte yandan Afganistan'ın başkenti Kabil'de de şimdi artık en çok sorulan soru kim hükümet başkanı olacak kim cumhurbaşkanı olacak onlar konuşuluyor.
KABİL SOKAKLARINDA HAYAT NORMAL AKIŞINDA
Bir taraftan sabah yine Kabil sokaklarındaydık hayat yine normal akışında devam ediyor. Sadece gözümüze çarpan bankaların önünde çok uzun kuyruklar var ekonomik açıdan çöküş yaşıyor. Biran önce bütün kamu kurumlarının çalışır hale gelmesi gerekiyor aksi takdirde halk arasında çok daha farklı söylentiler çok daha farklı ayaklanmalar olabilir deniyor. Taliban bu noktada da gerekli önlemleri alıyor. Bankaların ve kamu binalarının çalıştırılması için de yavaş yavaş bazı adımları atıyor.
Türk Kızılayı görevlisi Afganistan'daki çalışmalar hakkında bilgiler verdi: Öncelikle Türk Kızılay olarak 2018'den beri daimi delegasyonumuz açık özellikle bu zor koşullarda herkesin Afganistan'dan çekilmesi Türk halkının burada kalması halkın güvenini daha artırıyor. Biz ne koşullar olursa olsun insani yardımda ve ihtiyaçları biraz dindirmek için her koşulda Afgan halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Biz Kızılay olarak sahada aktifiz herhangi bir sorun bizim için yok.
Herkeste bir tedirginlik var ama halkın içine gittiğinizde bu korkuyu hissetmiyorsunuz. Çünkü Taliban 1994 Taliban'ı değil. Zamanın koşullarıyla çok değişmiş kendileri de bunu ifade etmeye çalışıyorlar. Biz herhangi bir korku içerisinde değiliz.
Bu çatışmadan en çok etkilenen sivil halktır. Biz Kızılay olarak onların yanında olmaya çalışıyoruz.
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