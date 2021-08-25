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Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Bu kararnameye göre Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki generaller yeni görev yerlerine atandı. Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay 2. Başkanlığına, Korgeneral Kemal Yeni 1. Ordu Komutanlığına, Korgeneral Yavuz Türkgenci 3. Ordu Komutanlığına atandı.

Giriş Tarihi: 25.08.2021 06:19 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 08:47
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Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de

Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay 2. Başkanlığına, Korgeneral Kemal Yeni 1. Ordu Komutanlığına, Korgeneral Yavuz Türkgenci 3. Ordu Komutanlığına atandı.

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Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de

Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 85, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 26, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 30 personel yeni görev yerlerine atandı.

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Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurman 2'nci Başkanlığına, Korgeneral Kemal Yeni 1'inci Ordu Komutanlığına, Korgeneral Yavuz Türgenci 3'üncü Ordu Komutanlığı'na getirildi.

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Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete’de

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda, Tuğamiral İsmail Güldoğan Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanlığı'na, Tuğamiral Nejat İnanır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı'na atandı.