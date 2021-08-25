Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Son dakika haberine göre: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Bu kararnameye göre Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki generaller yeni görev yerlerine atandı. Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Genelkurmay 2. Başkanlığına, Korgeneral Kemal Yeni 1. Ordu Komutanlığına, Korgeneral Yavuz Türkgenci 3. Ordu Komutanlığına atandı.

Giriş Tarihi: 25.08.2021 06:19 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021 08:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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