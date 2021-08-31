31 Ağustos 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Aşılama tam gaz devam ediyor! Yüksek riskli sadece 5 il kalacak

Aşılama tam gaz devam ediyor! Yüksek riskli sadece 5 il kalacak

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 31.08.2021 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021
ABONE OL
Aşılama tam gaz devam ediyor! Yüksek riskli sadece 5 il kalacak

İki doz koronavirüs aşısı yaptıran kişi sayısı 36 milyona yükseldi. Nüfusun % 70’inden fazlası aşı yaptıran 19 il, 2 hafta içerisinde orta risk seviyesinden (sarı) düşük risk (mavi) seviyesine geçecek. Türkiye'de yüksek risk kategorisinde sadece 5 şehir (Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Bitlis ve Gümüşhane) kalacak.

Türkiye'de iki doz koronavirüs aşısı olan kişi sayısı 36 milyonu geçerken şehirlerin risk kategorileri de değişmeye devam ediyor.

Hedef nüfusun % 70'inden fazlası aşı olan 19 şehir 2 hafta içinde orta riskten (Sarı) düşük risk kategorisine (Mavi) geçecek. Böylece düşük riskli il sayısı 65'e ulaşacak.

Bingöl, Bayburt, Muş ve Batman gibi yüksek riskli il (Turuncu) kategorisindeki 4 il ise yüzde 65 aşılanma oranına ulaşarak orta risk (Sarı) kategorisine geçecek.

YÜKSEK RİSKLİ SADECE 5 İL KALACAK

Türkiye'de yüksek risk kategorisinde yalnızca 5 il (Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Bitlis ve Gümüşhane) kalmış olacak.

Sağlık Bakanlığı'nın yaygın ve hızlı aşı kampanyasıyla birlikte eylül sonuna kadar yüksek risk kategorisindeki 5 ilin de aşılama oranları yüzde 65'in üzerine çıkacak ve Türkiye'de yüksek risk kategorisinde hiçbir il kalmayacak.

Aşılamada 1. etabı başarıyla bitirdiklerini söyleyen Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, "Ancak Delta varyantında 1 doz aşılama yeterince korumuyor. Hedefimiz virüse karşı tam doz aşılı olmak. Nüfusumuzun yüzde 70'i çift doz aşısını olursa yüksek koruyuculuk elde edilir. İlk doz aşısını yaptıran vatandaşlarımızın aksatmadan 2. aşılarını da yaptırmalarını öneriyoruz. Bazı illerimizde aşı oranlarının yüzde 75'i geçtiğini görüyoruz. Bu illerimizde yaşayan ve aşı olmayan vatandaşlarımızın da, 'Nasılsa yaşadığım il yüksek oranda aşılandı bana bir şey olmaz' şeklinde düşünmemesi gerekiyor. Çünkü aşılanma verileri şu an için 18 yaş üstünü dahil ediyor. Yüzde 70 aşılamanın tüm toplumda olması gerekiyor" dedi.

Odabaş, "Aşı üretmediği halde dünyada en yüksek aşılama oranına sahip 5'inci ülkeyiz. Bu süreçte Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkeler aşı tedariki konusunda sorun yaşarken Türkiye bu sorunu çözdü. Şimdi 2. doz aşılarımızı da ihmal etmeden olalım. İlk aşılama etabını başarıyla geçtik 2. etabı da başarıyla sürdürelim. Türk gibi başladık Türk gibi devam ettirelim" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA