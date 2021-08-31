İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine PCR Testi konulu son dakika genelgesi gönderildi! PCR testi zorunlu olacak mı? PCR testi nerelerde zorunlu?
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine PCR Testi konulu yeni bir genelge daha gönderdi. Genelgede PCR testinin kimlere zorunlu olacağı açıklanırken konuya ilişkin detaylar da açıklandı. Peki PCR testi kimlere zorunlu olacak? Haftada kaç kez PCR testi yaptırılacak? İşte detaylar...
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine PCR Testi konulu yeni bir genelge daha gönderdi.
Genelgeye göre başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.
PCR testi sonuçları okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.
KİMLERE ZORUNLU OLACAK?
Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak.
Ayrıntılar geliyor...
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