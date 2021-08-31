Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Hava Harp Okulu diploma töreninde son dakika açıklamaları

VATAN VE MİLLET SEVGİSİYLE DOLU BİR ORDUMUZ VAR

Bizim karasıyla, deniziyle, havasıyla, tüm unsurlarıyla yüreği Allah, vatan ve millet sevgisiyle dolu bir ordumuz var. Bu mübarek orduyu yozlaştırmak, tarihi misyonundan uzaklaştırmak, içten içe çürütmek için çok oyunlar sergilendi.

Sınırlarımızda, denizlerimizde ve semalarımızda sizlerin sesi, nefesi, yüreği hakim olduğu müddetçe bu millete yan gözle bakmak, istiklaline ve istikbaline el uzatmak kimsenin haddine değildir.