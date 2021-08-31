HDP'nin kapatılması davasında gözler 2 Eylül'de! HDP kapatılacak mı? HDP'ye ek süre verilecek mi?
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP için açtığı kapatma davasında süreç işlemeye devam ediyor. AYM Genel Kurulu, bu süreçlerin ardından, dava ile ilgili mahkemeden talepte bulunulan hususların incelemesini, 2 Eylül Perşembe günü yapacağı toplantıda ele alacak. Genel Kurul, partiye ek süre verilmesine karar verirse, bu süre tamamlandıktan sonra HDP, ön savunmasını verecek.
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının, Halkların Demokratik Partisinin kapatılması istemiyle açtığı davada, süreç işliyor.
HDP'nin kapatılması istemiyle açılan ve ceza davası prosedürü izlenen davada, Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulunun, iddianameyi oy birliğiyle kabul etmesi ve iddianame ile eklerinin davalı partiye tebliğinden itibaren ön savunma için 2 aylık süre başlamıştı.
Partinin yasal süre içinde ön savunmasını vermesi gerekirken, HDP Hukuk Komisyonu, bu süre dolmadan AYM'ye başvurarak, savunma için ek süre talebinde bulunmuştu.
AYM Genel Kurulu, bu süreçlerin ardından, dava ile ilgili mahkemeden talepte bulunulan hususların incelemesini, 2 Eylül Perşembe günü yapacağı toplantıda ele alacak.
Genel Kurul, partiye ek süre verilmesine karar verirse, bu süre tamamlandıktan sonra HDP, ön savunmasını verecek.
Ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesince belirlenecek tarihlerde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.
Bütün sürecin ardından davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı HDP, ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.
Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Başkan Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.
15 ÜYENİN 10'UNUN OY ÇOKLUĞUYLA KARAR VERİLEBİLECEK
HDP hakkındaki kapatma davasını 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.
Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.
Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin, beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli olarak yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetimcisi olamayacak.
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