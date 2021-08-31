31 Ağustos 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Edirne'de 6 kaçak yakalandı! 5'i FETÖ'cü çıktı

Son dakika: Edirne'de 6 kaçak yakalandı! 5'i FETÖ'cü çıktı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.08.2021 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021
ABONE OL
Son dakika: Edirne’de 6 kaçak yakalandı! 5’i FETÖ’cü çıktı

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmaya çalışa 6 kişinin yakalandığını açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada 5 kişinin FETÖ mensubu olduğu belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmaya çalışa 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA