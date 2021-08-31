Son dakika: Edirne’de 6 kaçak yakalandı! 5’i FETÖ’cü çıktı

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmaya çalışa 6 kişinin yakalandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.