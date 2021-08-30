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Terör örgütü PKK sivilleri hedef aldı! Alçak saldırı

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 30.08.2021 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021
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Terör örgütü PKK sivilleri hedef aldı! Alçak saldırı

Son dakika haberi: YPG/PKK'lı teröristlerce Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 5'i çocuk 8 sivilin yaralandığını bildirdi. Hatay Valiliği alçak saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hatay Valiliği, YPG/PKK'lı teröristlerce Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden Afrin'e düzenlenen füzeli saldırıda 5'i çocuk 8 sivilin yaralandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, YPG/PKK'lı teröristlerin Tel Rıfat bölgesinden Afrin kent merkezine saat 17.50 sıralarında 6 füze atışı gerçekleştirdiği belirtildi.

YARALILAR ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Açıklamada, "Füze saldırısı sonucunda bölgedeki ilk belirlemelere göre 5 çocuk olmak üzere 8 sivilin yaralandığı ve çevre hastanelerde tedavi altına alındıkları belirlenmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Terör örgütü PKK sivilleri hedef aldı! Alçak saldırı TERÖR ÖRGÜTÜ PKK SİVİLLERİ HEDEF ALDI! ALÇAK SALDIRI

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