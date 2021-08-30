Kastamonu Bartın ve Sinop’ta ne kadar hasar oluştu? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı

Burada çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, daha sonra Küçük Sanayi Sitesi ile Aşağıköy'de inceleme yaparak, bir süre sohbet ettiği vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Karaismailoğlu, köyde kendisini karşılayan çocuklara da çeşitli hediyeler takdim etti.

SEL BÖLGESİNDE SON DUURM

AFAD Kriz Merkezi'nde değerlendirme toplantısına katılan Bakan Karaismailoğlu, basın açıklaması yaptı.