Kastamonu Bartın ve Sinop'ta ne kadar hasar oluştu? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 200 kilometrenin üzerindeki yol kesimlerinde hasarlar oluştu. Tüm yol kesimindeki hasarları tamamen giderdik." dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel felaketi yaşanan Sinop'un Ayancık ilçesinde incelemelerde bulundu.
Karaismailoğlu, beraberinde Vali Erol Karaömeroğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ve diğer ilgililerle ilk olarak temizlik çalışmaları devam eden Pazarcık Özel Eğitim Meslek Lisesi binasını ziyaret etti.
Burada çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, daha sonra Küçük Sanayi Sitesi ile Aşağıköy'de inceleme yaparak, bir süre sohbet ettiği vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Karaismailoğlu, köyde kendisini karşılayan çocuklara da çeşitli hediyeler takdim etti.
SEL BÖLGESİNDE SON DUURM
AFAD Kriz Merkezi'nde değerlendirme toplantısına katılan Bakan Karaismailoğlu, basın açıklaması yaptı.
"YOLLARDAKİ HASARLARI TAMAMEN GİDERDİK"
Bakan Karaismailoğlu, "Tüm dünyadaki felaketler ülkemizde de Akdeniz ve Ege'de orman yangınları, Batı Karadeniz'de ise sel felaketleri olarak yaşandı. Bu felaketlerin yaşandığı kentlerde etkin çözümler üreterek, hızlı müdahalelerde bulunarak, milletimizin yanında olduk. Havadan, karadan ve denizden müdahale ettik. Adeta ulusal bir seferberlikle bölgelerimizin yardımına koştuk. Batı Karadeniz'de yaşadığımız ve son yılların en büyük sel felaketi sonrasında, devlet ve millet omuz omuza vererek yaraları sarmak için çalıştık. İlk günden itibaren yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. İktidarımız boyunca yaşanan afetlerden dün olduğu gibi bugün de devlet olarak milletimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Yaşanan sel felaketinde Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta yaklaşık 200 kilometre yol kesimlerinde hasarlar oluştu.
Selin hemen ardından kapanan yollarımızı açtık. Bugüne kadar yapılan çalışmalarla birlikte yollardaki hasarları tamamen giderdik. Sinop'ta 564 kilometre yol ağımızda toplam 100 kilometre bir alanda hasar oluştu. Yollardaki bakım ve onarım çalışmaları tamamlanarak, yollarımız trafiğe açılmıştır. İyileştirme çalışmaları ise devam ediyor. Selin ardından Ayancık Çayı üzerindeki tüm köprüler hasar gördü. Bunun üzerine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan çelik köprüyü trafiğe açtık. Ayancık Sanayi Sitesi bölgesinde zarar gören işyerleri için kalıcı binalar yapılana kadar geçici olarak hizmet vereceği işyerleri için sanayi içerisinde belirlenen sahadaki çalışmaları da tamamlıyoruz. Kastamonu'da da 553 kilometre uzunluğundaki yolun 75 kilometrelik kısmında hasarlar meydana geldi. Bu hasarlı yollar da bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı, yollarımız trafiğe açıldı. Kastamonu'da 47, Sinop'ta 31 adet yıkılan ve hasar gören köprülerin yerine geçici köprüleri tahsis ettik" diye konuştu.
"KALICI KÖPRÜLERİ 2 AYDA TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"
Afetin izlerini silmeye devam ettiklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Bartın'da 111 kilometre uzunluğundaki 3 adet yolun 50 kilometrelik kesiminde hasarlar oluştu. Bu hasarları da giderdik ve yolun tamamı trafiğe açıldı. Dayanışmanın ve bir olmanın değerini bir kez daha anladığımız bu zor dönemde, Batı Karadeniz'de kardeşliğin öyküsünü yazdık. Milletimizin yüzündeki gülümseme ve onların duası en kıymetli ödüldür. Kalıcı projelerimizin planlarını tamamladık ve yapımına da başladık. Kalıcı köprüleri de 2 ay gibi kısa bir sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Selle birlikte denize taşınan tomrukları ağ sistemiyle topluyoruz. Her şartta halkımızın yanındayız. Sel felaketinde mücadele eden herkese teşekkür ediyorum. Yaralarımızı kısa sürede saracağız. Söz veriyoruz, kalıcı yollarımızı köprülerimizi, binalarımızı ve sanat yapılarımızı en kısa sürede yapacağız. Tüm bakanlıklarımız çalışmalarına hızla devam ediyor. Bölgede çalışan tüm ekibe teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM sonuç sorgulama ekranı: YKS 2021 tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı Halis Aygün Twitter...
- Daha ucuzu yok, fırsat kaçıyor! Sıfır arabada kampanya fırtınası! 69.000 TL'lik indirim...
- İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? 1,2,3,4,5. sınıflar ne zaman okula başlıyor?
- DGS tercihleri ne zaman bitiyor? DGS tercih nereden ve nasıl yapılır? İşte DGS tercih kılavuzu...
- GSB 4.346 personel alımı: Gençlik Spor Bakanlığı (GSB) işçi alımı kura çekimi ne zaman? GSB işçi alımı sonuçları açıklandı mı, belli mi?
- Toplu parası olmayanlara müjde! Emekli olmanın yolu açılıyor! 18 taksit ve 36 ay ödeme imkanı...
- KYK yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL 2021 kayıt yenileme tarihi açıklandı mı, belli mi?
- Fiyatı çakıldı kaldı, araba alacaklara gün doğdu! 200.000 TL'ye kadar SUV model araçlar! ÖTV sonrasında...
- Çocuğum hangi okula gidecek? 1. sınıflar ne zaman okula başlıyor? MEB 2021-2022 eğitim takvimi...
- YKS tercih sonuçları açıklandı mı 2021? ÖSYM ile YKS tercih sonuçları ne zaman, bugün açıklanır mı?
- Üniversite kayıtları ne zaman? 2021-2022 üniversite kayıtları ayın kaçında başlıyor?