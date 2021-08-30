Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iade talebi kabul edildi: Avukat Murat Volkan Dülger'den flaş açıklama
Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Murat Volkan Dülger müvekkili hakkında son dakika açıklamasında bulundu. Dülger, Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili iade talebinin 25 Ağustos'ta kabul edildiğini duyurdu.
Avukat Murat Volkan Dülger, Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, Türkiye'nin Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili iade talebinin 25 Ağustos'ta kabul edildiğini duyurdu.
Avukat Dülger, açıklamasında, "Wels Mahkemesi tarafından 25 Ağustos 2021 tarihinde müvekkilin Türkiye'ye iade edilmesi yönünde karar verilmiştir. ABD tarafından gerçekleştirilen iade talebinin incelenmesi ise devam etmektedir. Mahkemenin ve nihai karar mercii olan Avusturya Adalet Bakanlığı'nın vereceği karar uyarınca müvekkilin Türkiye'ye gelmesi mümkün olacaktır" ifadelerine yer verdi.
DÜLGER'İN AÇIKLAMASI
DÜLGER'İN AÇIKLAMASI
132 MİLYON DOLAR KARA PARA AKLAMAKLA SUÇLANIYOR
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alınmıştı.
Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden, 1'i tutuklanırken 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Ayrıca soruşturma kapsamında emniyette ifade veren Sezgin Baran Korkmaz'ın eşi Gökçen Korkmaz da serbest bırakılmıştı.
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