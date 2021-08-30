Son dakika: Beykoz’da orman yangını

Beykoz'da ormanda saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler sıra sürede ulaşarak müdahalede bulundu.

Beykoz'da ormanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahalede bulunuldu. Ormanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü