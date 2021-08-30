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Son dakika: Beykoz'da orman yangını

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Giriş Tarihi: 30.08.2021 Güncelleme Tarihi: 30.08.2021
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Son dakika: Beykoz’da orman yangını

Son dakika haberine göre İstanbul Beykoz'da ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi ile alevler söndürüldü.

Beykoz'da ormanda saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler sıra sürede ulaşarak müdahalede bulundu.

Beykoz'da ormanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangına helikopterle de müdahalede bulunuldu. Ormanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

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